【專家之眼】內外情勢交迫 政府威信崩盤

近期賴清德政府政治行情嚴重慘跌，不僅國內面對假公民團體名義，暗中發動大罷免政治風潮，招致社會唾棄嚴重挫敗，面對颱風天然災變侵襲，中央與地方綠色執政團隊行政體系嚴重失能，賴清德親自勘察災情時，應對言辭又產生嚴重失誤，更讓其聲望與個人形象因此重傷。

對外則是因為對美關稅貿易談判作業過程，根本不重視社會溝通，因此引發企業與民眾強烈訾議；最後美方逕行宣布對我出口美國商品課徵關稅稅率，隨即爆出所增加稅率與原有稅率仍然必須疊加計算，更讓原先指責談判團隊黑箱作業聲浪難以遏止，執政高層與行政團隊所面對社會對立受到激化瀕臨失控。

此時華府政壇浮現直指當前綠營執政高層對美外交嚴重失誤之公開評論，國內媒體紛紛跟進，轉述其中內容與負面評議觀點，掀起國內政治圈嚴厲批評浪潮；同時日本三大主流媒體《讀賣新聞》、《產經新聞》與《朝日新聞》從7月底開始，相繼發表社論或是專論，對於台灣內政議題與執政黨策略造成朝野對立，毫不保留提出負面批判。

但此時屋漏偏逢連夜雨，韓國政壇重量級政治人物更以嚴厲言辭，批評我國行政院高級政務官員在日前原定拜會前夕突然取消行程，儼然有意將此種失禮失態事件，存心上綱到外事交流招致羞辱層次，迫使我駐韓外交代表親自前往致歉，方能勉強將風波平息外交紛擾不再擴大。

當然在兩岸議題上，賴清德政府主管官員在此時亦是不甘寂寞，不但繼續在大陸籍配偶入境居留與入籍參政上加碼跟進大做文章，並且針對中國大陸即將舉辦九三閱兵活動，針對公務員與退役將領可能參與其事，並且聲稱違者恐遭剝奪退休俸，甚至嚴重到追繳勳獎章，以便藉此施壓期能約束前述對象言行。

不過相對上內政部長劉世芳亦在此時亂湊熱鬧，貿然說出「中華民國政府承認中華人民共和國」謬論，此種立場不但違背現行法理，同時並無法獲得賴清德政府政治高層背書，更惹來在野黨強烈批評。甚至中國大陸國務院台灣辦公室亦針對此等論述，透過重申政策立場與對台喊話基調，提出負面評議。最後劉世芳在四處碰壁狀況下，不得不收回前述胡言亂語，再度回到遵循中華民國憲法與維持現狀政策底線。

過去幾個月以來，不論是疑美論、棄台論或是疑賴論聲浪，都紛紛在國內政壇與華府政治圈內浮現；要是說綠營政治高層與賴清德政府執政團隊，對於內外情勢交迫渾然不知，恐怕是沒人相信國安體系失能，甚或是主管國際情報判斷全球輿情之情報機關失職狀況會有如此嚴重。甚至國內民意調查數字，亦多次揭露出賴政府鎮不住場陣腳鬆動之無情事實。

但是為何面對情勢惡化，政府威信崩盤，對外策略失誤，發言表態屢屢招致社會恥笑與嘲弄，甚至可說明顯陷入塔西佗陷阱(Tacitus Trap)亦不為過。為何賴政府會如此嚴重喪失其公信力，誠然不免是因為受到外部因素影響，美國川普政府接掌政權後，對美外交確實是遭遇逆境，台灣在華府亦無法像以往那樣吃得開，從而影響到賴清德所篤信運用「抗中保台」基本戰略，藉由拉攏美日獲得支持，再轉為內銷可用政治資本與宣傳本錢之施展空間。

就目前看來，整個政府執政高層不論國家安全體系抑或是行政團隊，基本上並未依據最新戰略態勢發展客觀條件，策訂應對方案並且透過統一思想，協調政府不同部會與機構，統合各方資源並且加以落實。吾人看到賴清德主政後，政府體系運轉並不順暢，政策反覆搖擺發言矛盾衝突，顯然是在面對狀況必須有所應對時，基本上都是各自為政。

賴政府能否振衰起敝？端賴能否統合整個執政團隊，任何交響樂團都要靠指揮引領，才能演奏出和諧完美樂章；國家領導者缺乏領導能力，但又剛愎自用不聽從各方建言，就只能怪選民當初看走眼囉！

