退將參與陸九三閱兵 顧立雄：依規定處置

今年是二次大戰結束八十周年，中國大陸積極辦理「九三閱兵」紀念「抗戰勝利」，並邀請我方退役軍人參與。國防部長顧立雄昨表示，兩岸人民關係條例有約制少將以上人員赴陸，若超過管制期限人員參加，國防部將依相關規定處置。

陸委會日前表示，禁止曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關的特定身分人員出席中共「九三閱兵」及其官方相關活動。

顧立雄昨在立法院被問及中共九三閱兵相關問題時表示，約制少將以上的人員，如果還在赴陸管制期間得經過許可，不可能赴陸；若超過管制期限人員參加中共九三閱兵等相關活動，陸委會認定違反兩岸人民關係條例第九條之三，將依照相關規定處置。

