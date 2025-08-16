聽新聞
吳淑珍昏倒 一度失去呼吸心跳

聯合報／ 記者吳淑玲邵心杰郭韋綺／連線報導

前總統陳水扁的妻子吳淑珍昨天下午在台南東區住處昏倒，疑因低血壓一度失去呼吸心跳，經消防人員線上指導看護心肺復甦術，隨後由高級技術救護員接手急救，在送醫途中已恢復生命徵象。陳水扁的兒子陳致中表示，昨晚尚未脫離險境，「謝謝大家集氣，幫媽媽加油」。

新樓醫院醫療團隊指出，七十二歲吳淑珍恢復穩定，陳水扁全程陪同，已轉往普通病房。新樓醫院對於吳淑珍的病情以個人隱私為由，表示不便透露，但轉達陳水扁感謝各界關心。據悉，陳水扁為此受到些許驚嚇，隨著吳淑珍病況逐漸穩定，才稍微鬆一口氣。陳水扁的兒子陳致中和女兒陳幸妤、女婿趙建銘都趕赴醫院陪伴。

吳淑珍 陳水扁 陳致中 陳幸妤

