核三說明會 童子賢籲「別用扭曲思考反核」！莊瑞雄憂潘朵拉之盒將啟…

聯合報／ 記者林海蔡晉宇葉德正黑中亮／連線報導

核三重啟公投八月廿三日登場，和碩董事長童子賢昨表示，台灣需要價格實惠、高品質穩定的電，更需要降低汙染不排碳的電，呼籲民眾同意核三重啟，用選票向政府說，「我們需要電、我們贊成核三延役」。他也說，台電虧損不是員工的錯，而是能源政策的錯，「台電領導人常常是政治優先，缺乏企業追求效率的概念」。

核三重啟公投第五場說明會昨天舉行，由正方代表童子賢對上反方代表、民進黨立委莊瑞雄，童子賢是五場說明會中，正方唯一的企業代表。

童子賢也指出，反核方認為核三發電量僅占百分之六，但台灣去年低碳發電占比僅百分之十七，歐盟卻是百分之七十一，光電與風電發展了數十年，光電去年貢獻僅百分之五點三、風電百分之三點六，都遠不及核電；台電荒謬的政策卻是重啟麥寮、興達電廠，取代核電除役以後的電力缺口。

童子賢指出，台灣很多人主張發展綠電，但不是為了改善地球暖化、空汙，而是為了反核，這是一種扭曲的思考方式。他表示，台灣因過去錯誤反核政策，付出很高的代價。

此外，童子賢說，台電公布去年核電每度電一點四二元，但從風電業者買電每度六點五九元，光電則是四點八七元，核二、核三每年發電量三百億度，四年可省下四千億至六千億元，和國防預算不遑多讓，如果拿來補貼醫療破洞不是很好嗎？

莊瑞雄表示，童子賢說政府不應該草率關掉核三廠，此言差矣，「還好他沒去當行政院長」；童子賢著墨的是經濟發展，但潘朵拉的盒子一打開，今天是重啟核三，明天就是重啟核二。

莊瑞雄說，核三在屏東已經為台灣貢獻了四十年，已完成階段任務，不應以延役名義重啟，支持方卻迴避核廢料與核安疑慮，若發生事故，輻射污染恐波及南台灣糧倉，呼籲民眾在八二三投下不同意票。

此外，民眾黨昨天起「公投大車掃」，黨主席黃國昌說，台灣面臨淨零碳排國際趨勢與ＡＩ產業發展需求，民進黨錯誤能源政策讓台灣人民付出慘痛代價。

