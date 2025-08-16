聽新聞
0:00 / 0:00

盧秀燕為補助款槓卓揆 白批政院操弄弱弱相殘

聯合報／ 記者張曼蘋葉冠妤／台北報導

針對明年度總預算，行政院卓榮泰昨表示，編製過程確實遇到較大困難，會出現很大的財政空缺，要用調整支出結構及舉債多重方式來彌補。政院日前討論通過總預算追加預算案，盧秀燕為財劃法、計畫型補助款槓上卓揆，當天在場的環境部長彭啓明昨表示，「氛圍像是媽媽在罵兒子，很凶、很悍」。

行政院會十四日通過「一一四年度中央政府總預算追加預算案」，卓榮泰昨在立法院被問及總預算編列時表示，編製過程當中，確實遭遇到比較大的困難，因為依照新的財劃法會出現很大的財政空缺，要用調整支出結構及舉債多重的方式來彌補。

卓揆說，依照時程，政院訂定好跟部會所有會議後要跟賴清德總統報告，但目前程序還沒進行到這裡，只能說一定是在財政紀律高度要求下「撙節支出」，照顧各種產業民生發展。

政院通過追加預算案，遭民眾黨團質疑，苛扣地方縣市政府一般性補助款，執意操弄弱弱相殘。卓榮泰表示，藍營四個直轄市長都要求盡快恢復地方補助款，民眾黨立委顯然無法了解地方政府現在急迫需求。民眾黨團反擊，政院該刪的預算不刪，反而逕自苛扣地方縣市政府一般性補助款，強力譴責卓榮泰並要求道歉、把話收回去。

盧秀燕前天赴行政院會質疑中央片面中止計畫型補助，遭卓榮泰提醒應依議程討論，還以「別來創造聲量」制止。

彭啓明昨接受廣播節目專訪時表示，因盧秀燕一直離題，卓榮泰的確有提醒盧現在是談追加預算，裡面有很多錢是給地方的。

盧秀燕 卓榮泰 行政院

延伸閱讀

槓上卓榮泰如「兇悍媽媽罵兒子」？ 盧秀燕聞訊反應曝光

盧秀燕爭636億補助被卓榮泰制止 國民黨：怕聽真話？

盧秀燕院會槓卓榮泰像駡兒子？游淑慧怒轟：彭啓明腦子有洞

823罷免再失利就下台？ 卓榮泰：政治工作者隨時對國人負責

相關新聞

槓上卓榮泰如「兇悍媽媽罵兒子」？ 盧秀燕聞訊反應曝光

台中市長盧秀燕昨赴行政院會質疑中央片面中止計畫型補助，傳出與卓揆互槓。環境部長彭啓明今早受廣播專訪時還原現場表示，盧很不...

盧秀燕院會槓卓榮泰像駡兒子？游淑慧怒轟：彭啓明腦子有洞

台中市長盧秀燕昨赴行政院會，質疑中央片面中止計畫型補助，傳出與行政院長卓榮泰「互槓」。環境部長彭啓明今早在廣播節目還原現...

吳淑珍昏倒 一度失去呼吸心跳

前總統陳水扁的妻子吳淑珍昨天下午在台南東區住處昏倒，疑因低血壓一度失去呼吸心跳，經消防人員線上指導看護心肺復甦術，隨後由...

盧秀燕為補助款槓卓揆 白批政院操弄弱弱相殘

針對明年度總預算，行政院長卓榮泰昨表示，編製過程確實遇到較大困難，會出現很大的財政空缺，要用調整支出結構及舉債多重方式來...

風災特別條例三讀！經費增至600億 藍白委喊強力監督

丹娜絲颱風造成南台灣嚴重災情，為協助災後重建，立法院昨日三讀通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，經費上限...

核三說明會 童子賢籲「別用扭曲思考反核」！莊瑞雄憂潘朵拉之盒將啟…

核三重啟公投八月廿三日登場，和碩董事長童子賢昨表示，台灣需要價格實惠、高品質穩定的電，更需要降低汙染不排碳的電，呼籲民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。