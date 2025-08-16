盧秀燕為補助款槓卓揆 白批政院操弄弱弱相殘

針對明年度總預算，行政院長卓榮泰昨表示，編製過程確實遇到較大困難，會出現很大的財政空缺，要用調整支出結構及舉債多重方式來彌補。政院日前討論通過總預算追加預算案，盧秀燕為財劃法、計畫型補助款槓上卓揆，當天在場的環境部長彭啓明昨表示，「氛圍像是媽媽在罵兒子，很凶、很悍」。

行政院會十四日通過「一一四年度中央政府總預算追加預算案」，卓榮泰昨在立法院被問及總預算編列時表示，編製過程當中，確實遭遇到比較大的困難，因為依照新的財劃法會出現很大的財政空缺，要用調整支出結構及舉債多重的方式來彌補。

卓揆說，依照時程，政院訂定好跟部會所有會議後要跟賴清德總統報告，但目前程序還沒進行到這裡，只能說一定是在財政紀律高度要求下「撙節支出」，照顧各種產業民生發展。

政院通過追加預算案，遭民眾黨團質疑，苛扣地方縣市政府一般性補助款，執意操弄弱弱相殘。卓榮泰表示，藍營四個直轄市長都要求盡快恢復地方補助款，民眾黨立委顯然無法了解地方政府現在急迫需求。民眾黨團反擊，政院該刪的預算不刪，反而逕自苛扣地方縣市政府一般性補助款，強力譴責卓榮泰並要求道歉、把話收回去。

盧秀燕前天赴行政院會質疑中央片面中止計畫型補助，遭卓榮泰提醒應依議程討論，還以「別來創造聲量」制止。

彭啓明昨接受廣播節目專訪時表示，因盧秀燕一直離題，卓榮泰的確有提醒盧現在是談追加預算，裡面有很多錢是給地方的。

商品推薦