風災特別條例三讀！經費增至600億 藍白委喊強力監督

丹娜絲颱風造成南台灣嚴重災情，為協助災後重建，立法院昨日三讀通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，經費上限由政院版的五百六十億元，增加為六百億元，未來將專款專用。賴清德總統感謝立法院不分黨派，力挺災民度過難關；藍白立委表示，將會強力監督，避免經費非法挪用。

根據立院三讀條文，災區復原重建項目列明十大項，包括農業、電力、通訊、自來水及瓦斯設施、家園及公共設施、水利、道路、環境衛生復原、促進產業，以及其他經各中央執行機關認定有復原重建必要的項目。

三讀條文明定，六百億經費來源得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應。為災區重建緊急需要，兼顧尊重立法院的預算審議權，定明特別預算案立法程序尚未完成前，中央執行機關得於報經行政院同意後，先行支付一部分，同時送立法院備查。中央政府補助地方執行機關的經費，地方執行機關應依補助的目的及項目支用，不得移作他用。

災後重建特別條例三讀後，賴總統在臉書表示，感謝立法院不分黨派達成共識，一起以民眾的生活為最優先，力挺災民度過難關，相信只要團結一致，風雨過後台灣會更溫暖堅強。

國民黨立委王育敏說，這次災害突顯我國防災韌性脆弱，政府應變能力嚴重不足，未來會強力監督，確保重建預算執行的進度與效率，持續為災區居民發聲。

民眾團副總召張啓楷說，此條例要避免非法挪用，明定中央補助地方的預算必須專款專用，並依原定目的與項目使用，防止資金被濫用，且要公開透明並受國會監督。

民進黨團幹事長吳思瑤說，民進黨爭取通過六百億元災區重建特別預算，在災區及立院，民進黨團自始至終全力以赴，從提出法案、朝野協商、法案完成二三讀，都是主力且都最投入；反而是法案三讀時，議場幾乎不見藍白立委。

