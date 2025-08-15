槓上卓榮泰如「兇悍媽媽罵兒子」？ 盧秀燕聞訊反應曝光

台中市長盧秀燕昨赴行政院會質疑中央片面中止計畫型補助，傳出與卓揆互槓。環境部長彭啓明今早受廣播專訪時還原現場表示，盧很不客氣，就像是媽媽罵兒子，很兇很悍。盧秀燕今晚出席「環台水泥60周年慶」，對此全程微笑，頻說「謝謝，謝謝大家」。

盧秀燕今晚6時30分，出席位於台中市烏日區臻愛花園飯店登場的「環台水泥60周年慶」，她由環台水泥董事長李世斌陪同進場，對於媒體詢問有關彭啓明早上的發言，盧秀燕全程微笑展現好心情，頻說「謝謝，謝謝大家」後進場。

環台水泥專業生產水泥製品基椿，用於建築及公共工程。李世斌表示，集團近年陸續成立環台光電、十萬伏特電力、環台地熱，以及最新子公司環台越南光電，從傳統產業蛻變為綠能領域先鋒，是一甲子以來最大的改變。 台中市長盧秀燕（左）今晚出席環台水泥60周年慶，對環境部長彭啓明的說法，她全程微笑，頻說「謝謝．謝謝大家」。記者趙容萱／攝影 台中市長盧秀燕今晚出席環台水泥60周年慶，對環境部長彭啓明的說法，她全程微笑，頻說「謝謝．謝謝大家」。記者趙容萱／攝影 環境部長彭啓明（右）今早接受廣播節目專訪。圖／取自POP Radio聯播網官方頻道 台中市長盧秀燕（中）今晚出席環台水泥60周年慶。記者趙容萱／攝影 台中市長盧秀燕（左）今晚出席環台水泥60周年慶，對環境部長彭啓明的說法，她全程微笑，頻說「謝謝．謝謝大家」。記者趙容萱／攝影

商品推薦