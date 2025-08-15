聽新聞
0:00 / 0:00
槓上卓榮泰如「兇悍媽媽罵兒子」？ 盧秀燕聞訊反應曝光
台中市長盧秀燕昨赴行政院會質疑中央片面中止計畫型補助，傳出與卓揆互槓。環境部長彭啓明今早受廣播專訪時還原現場表示，盧很不客氣，就像是媽媽罵兒子，很兇很悍。盧秀燕今晚出席「環台水泥60周年慶」，對此全程微笑，頻說「謝謝，謝謝大家」。
盧秀燕今晚6時30分，出席位於台中市烏日區臻愛花園飯店登場的「環台水泥60周年慶」，她由環台水泥董事長李世斌陪同進場，對於媒體詢問有關彭啓明早上的發言，盧秀燕全程微笑展現好心情，頻說「謝謝，謝謝大家」後進場。
環台水泥專業生產水泥製品基椿，用於建築及公共工程。李世斌表示，集團近年陸續成立環台光電、十萬伏特電力、環台地熱，以及最新子公司環台越南光電，從傳統產業蛻變為綠能領域先鋒，是一甲子以來最大的改變。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言