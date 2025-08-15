賴總統「終戰」發文惹議 他點出親日史觀讓賴陷「雜質」困境

賴清德總統今天在臉書發文，紀念二戰「終戰」八十周年，但未提及「抗戰」一詞。醫師沈政男說，「終戰」是源自日本天皇發表的「終戰詔書」，是美化日本對盟軍「投降」的公告，中華民國官方與教育部國語辭典，並無「終戰」一詞，應以「抗戰勝利」紀念日本投降。

沈政男說，賴總統全篇未提「抗戰」，與民進黨蔡英文時代的史觀一致，屬台獨史觀的表現；蔡英文曾使用「抗戰」而非「終戰」，而「終戰」一詞則首次由賴清德使用，源自日本語，非中華民國官方用語。

沈政男解釋，「終戰」源於1945年8月15日日本天皇發布的「終戰詔書」，本質上是投降文告，但為美化表述，避開「投降」字眼，僅對美、英、中、蘇四國通告接受波茲坦宣言的要求。

不只這樣取巧，終戰詔書裡沒有提到日本發動侵華戰爭，就只是提到對美英宣戰，好像他們的罪惡是從1941才開始。事實上民國34年8月15日，最重要的意義是日本侵華戰爭失敗，日本向中國投降，怎麼會說是「終戰」？最近有一部大陸電影「南京照相館」，描寫南京大屠殺，台灣就不敢播映。

有網友質疑「終戰」是小編代筆，但沈政男指出，從賴清德過去的公開發言來看，「終戰」完全是他個人的史觀體現，而非單純文字操作。

沈政男說，賴清德使用「終戰」非偶然，而是其台獨史觀的一部分，與他過去談及璦琿條約及「十講」時的立場相符。賴總統對台灣地位未定論、聯合國2758號決議等說法高度認同，並自豪於這套史觀，但由此產生的「雜質說」，讓賴總統落入今天的困境。

對於歷史背景的呈現，沈政男指出，日本軍國主義的興起與歐美帝國主義有關，包括黑船事件及甲午戰爭勝利，才使日本形成對外擴張的信心；中國辛亥革命則是抵抗帝國主義的歷史背景之一。從中國史觀來看，抗戰勝利八十周年的意義在於結束歐美與日本對中國的百年侵略，並非自由民主陣營的勝利。

