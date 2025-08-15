立委指防詐App下載數偏低 數位部：盡量宣傳

快訊

中央社／ 台北15日電
圖為數位部外觀。聯合報系資料照

民進黨立委林楚茵今天質詢打詐議題，說明數位發展部推出的「網路詐騙通報查詢網」App，非常好用，但下載數偏低。數位發展部長黃彥男說，會在有限資源下盡量宣傳。

立法院會今天邀行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」專案報告並備質詢。

林楚茵質詢提到，數發部推出的「網路詐騙通報查詢網」App，自5月15日上架以來，截至8月11日，雖有1萬9522位民眾下載、3838人使用App通報案件，但與台灣各App每月逾61萬次的平均下載量相比，還有很多民眾不知道有這項工具。

林楚茵表示，該款App具備一鍵通報可疑廣告網頁或社群帳號的功能，還會顯示案件處理進度，行政機關跟平台業者與民間合作，可快速準確阻斷詐騙訊息，但數發部原本編列的宣傳經費遭大幅刪減，如果宣傳不夠、民眾不知道此App，就會形同虛設。

黃彥男說，很多民眾下載App後熱心通報，案件超過25萬件，當中有14萬件以上是詐騙廣告，也因此下架很多詐騙廣告，數發部會繼續努力，讓更多人利用這個App協助政府打詐，而在幾乎沒有宣傳經費等情況下，會在現有資源下盡量宣傳。

