雙城論壇要辦了！北市先遣團下周赴陸研商「兩大舉辦時段」

雙城論壇今年輪到上海舉辦，台北市長蔣萬安今指出，雙城論壇沒有辦不辦的問題，只有什麼時候辦的問題。據了解，北市下周將派先遣團赴上海由局處首長帶隊，與上海方接洽，主要研商整體行程，可能在9月25日赴陸，26日展開論壇期程。

知情人士指出，若9月底無法舉辦，因十月適逢開議、國慶等，比較沒機會，就要一路延到12月底，一切還是未定，要雙方都確定後，包括赴陸時間、地點等，再報請陸委會同意。

另外，先遣團也會討論這次論壇主題，以及北市府團隊參訪行程等，有些北市府有意參訪學習的行程機構，也要看陸方是否能敲定。

由於雙城論壇，北市議會也會參加，包括議長和議員，北市議長戴錫欽9月初將率議員出訪歐洲，預定9月25日才返國，若雙城論壇9月25日出發，9月26日進行論壇，議長和議員都不會缺席。

對於雙城論壇舉辦日期，北市府表示，對於雙城論壇，市府一向是秉持著對等、尊嚴、善意、互惠的原則來進行，蔣市長也認為大環境越艱難的時候，越需要對話溝通；具體日期目前都還沒有定案，如果有確定的答案會再向外界說明。

