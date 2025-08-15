盧秀燕爭636億補助被卓榮泰制止 國民黨：怕聽真話？

國民黨今日表示，行政院會討論114年度中央政府追加預算案時，台中市長盧秀燕針對總預算創新高、地方補助款卻遭大砍的問題據理力爭，卻被行政院長卓榮泰當場制止，還酸說「會議是來解決問題，不是來創造聲量的」。事實上，行政院未經地方同意，就逕自刪減高達636億元的一般性補助款。

國民黨表示，盧秀燕替人民爭636億補助，卓榮泰卻傲慢制止發言，怕聽真話？主計長陳淑姿已經坦承，這項刪除是由卓榮泰親自拍板，事前完全沒和地方政府討論，而且過去從來沒有這種前例。

國民黨質疑，難道地方首長替人民爭取經費，就是「創造聲量」？還是卓榮泰心虛，怕在院會上被揭穿地方補助款被砍的事實？

國民黨指出，賴清德政府的中央總預算編到歷史新高，卻一邊削減各縣市補助、破壞財政紀律、打擊地方建設。去年核定的經費，今年就縮減甚至取消，根本是把人民的納稅錢當政治籌碼。

國民黨呼籲，行政院立即恢復既有補助，停止用政治手段箝制地方首長的發言權，中央應與地方並肩解決問題，而不是用權力與傲慢壓制不同聲音。

