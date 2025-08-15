快訊

盧秀燕院會槓卓榮泰像駡兒子？游淑慧怒轟：彭啓明腦子有洞

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台中市長盧秀燕。聯合報系資料照
台中市長盧秀燕昨赴行政院會，質疑中央片面中止計畫型補助，傳出與行政院長卓榮泰「互槓」。環境部長彭啓明今早在廣播節目還原現場，指盧秀燕昨天很不客氣，像是媽媽在罵兒子「很兇、很悍」。對此，台北市議員游淑慧怒批「彭啓明腦子有洞？」

盧秀燕昨在院會質疑中央片面中止計畫型補助，遭行政院長卓榮泰幾度提醒應依議程討論，還以「別來創造聲量」制止，兩人互槓，氣氛一度緊繃。環境部長彭啓明今早接受廣播節目專訪指出，「她（指盧秀燕）昨天的確很不客氣，氛圍就像是媽媽在罵兒子，很兇、很悍」。

游淑慧今在臉書表示「彭啓明腦子有洞？盧秀燕才是勇闖龍潭。」台中市長盧秀燕昨天就財劃法等議題與行政院長卓榮泰交鋒，結果彭啓明今天說，昨天的院會氣氛就像媽媽在罵兒子，很凶、很悍。

「我聞言驚呆了！」游淑慧說，彭啓明是在幫卓院長討拍嗎？但腦子有洞、臉皮不要了嗎？首先，彭啓明把卓榮泰說成像兒子被罵，卓揆應該不會開心的。

其次，彭啓明搞不清楚，行政院會是卓榮泰的主場嗎？主席是卓榮泰，與會成員包括行政院院長、副院長、各部會首長、政務委員，超過9成都是卓榮泰的閣員，包括彭啓明。而六都直轄市長只是列席人員。

她說，卓院長在這樣人數、地位都有壓倒性優勢的場合，盧媽本於市民權益去跟卓院長爭取地方財源，她才是哪個勇闖龍潭的人吧，怎麼可能出現媽媽罵兒子的畫面？

游淑慧表示，還記得當年韓國瑜市長參加行政院會，被民進黨設套截圖醜化嗎？如果真的出現了這種場景，也只能說這卓榮泰院長也太遜了。而你們這些部會首長也太軟、太弱，現場沒好好護駕，還好意思對外討拍？

卓榮泰 行政院 盧秀燕 游淑慧 彭啓明

