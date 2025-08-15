車手詐騙300萬高調拍片炫耀 卓榮泰：將修法重罰
近期網路上流傳一段影片，一名廖姓男子自稱曾詐騙26人、涉案金額超過300萬元而入獄，法院僅強制扣款7000多元，法務部長鄭銘謙表示，對於高額詐欺犯罪，未來將增設新級距並加重處罰，閣揆卓榮泰也承諾，下個會期就會提出修法草案。
閣揆卓榮泰今天針對「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」赴立院提出專案報告並接受質詢，立委黃珊珊、洪孟楷關切近期網路上流傳一段影片，一名廖姓男子自稱曾詐騙26人、涉案金額超過300萬元而入獄，他為了爭取假釋和受害者和解，法院僅強制扣款7000多元。立委為此呼籲，針對詐騙所得應該修法追討「騙多少、欠多少、罰多少。」
法務部長鄭銘謙說明，現行「詐欺犯罪危害防制條例」針對高額詐欺罪設有不同刑度，詐欺獲取的財物或財產上利益達500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，如果是1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑。
鄭銘謙說，對於高額詐欺，的確是要遏止、嚴辦，未來將增設新級距，詐騙金額達1000萬元者，刑期將拉高至5年以上12年以下有期徒刑，詐騙1億元改罰7年以上徒刑。
鄭銘謙表示，修法草案目前正在行政院審查中，還要和司法院討論，希望能盡快送到立法院審議。立委追問能否在3個月內提出修法草案？卓榮泰承諾，下個會期一定提出來，讓立法院有審議的時間。
對於高調拍片的廖姓嫌犯，內政部長劉世芳接受民進黨立委郭昱晴質詢時表示，8月13日中午時已將廖姓嫌犯查緝到案，函請雲林地檢署偵辦。
