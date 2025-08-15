智慧城市成外交新資產 林佳龍：成功經驗分享世界

外交部長林佳龍今天表示，擔任台中市長期間引入智慧應用概念解決城市治理困難，擔任交通部長時透過智慧物聯網與大數據分析提升運輸效率與安全，這些經驗都成為他在外交部輸出台灣智慧城市成果的基礎，將成功經驗分享給全世界。

林佳龍今天在臉書發文指出，昨天應「財訊」雜誌社長謝金河邀請，出席「2025智慧城市新經濟力論壇」擔任頒獎人，並針對「永續xAI打造幸福智慧城」的主題分享觀點。

林佳龍指出，智慧城市的最佳應用場景在地方，而外交正是將地方成功經驗推向國際的重要平台，他以自身推動智慧城市的經驗，以及外交部在友邦推動「榮邦計畫」，說明台灣如何從「價值外交」邁向「加值外交」，積極將成功經驗分享給全世界。

林佳龍表示，謝金河在活動前問他，「外交部與AI智慧城市有什麼關聯？」。林佳龍說，智慧城市最豐富的應用舞台就在地方縣市，而「外交」正是將這些成功經驗輸出到國際的重要推手，台灣擁有全球領先的半導體、資通訊與AI硬體製造能力，透過智慧解決方案，不僅改善城市治理、提升生活品質，也在國際上建立值得信賴的形象。

林佳龍也分享推動智慧城市的經驗，擔任台中市長期間引入智慧應用概念解決城市治理困難，擔任交通部長時期，則透過智慧物聯網與大數據分析提升運輸效率與安全，這些經驗都成為他在外交部輸出台灣智慧城市成果的基礎。

林佳龍表示，總統賴清德上任後推動「五大信賴產業」與「AI新十大建設」，編列新台幣千億元預算，加速AI產業化與產業AI化，並打造「AI人工智慧島」，因此結合台灣（Taiwan）值得信賴（Trust）的科技（Technology）優勢，將打造「3T」（TrustedTechnology in Taiwan）三合一的優質品牌，向國際輸出智慧城市發展模式及成果。

林佳龍期待，未來能攜手從「價值外交」走向「加值外交」，將成功經驗分享給全世界，讓世界看見台灣的科技實力，也讓台灣成為推動全球智慧與永續發展的重要力量。

