打詐錯殺數位帳號 立委呼籲行政院幫忙恢復

國民黨籍立委葛如鈞下午在立法院質詢行政院長卓榮泰，葛如鈞表示臉書等社交平台因打擊詐欺錯刪數百人的帳號，無法辨別詐騙人頭或是真人，並送出「錯殺數位帳號停權、停用自救會陳情書」給行政院長卓榮泰，希望行政院儘速處理幫忙恢復帳號。 行政院長卓榮泰（中）與數發部長黃彥男（左）下午一起出席立法院針對打擊詐欺相關議題接受質詢。立委葛如鈞表示臉書等社交平台因打擊詐欺錯刪數百人的帳號，無法辨別詐騙人頭或是真人，希望行政院儘速處理幫忙恢復帳號。記者蘇健忠／攝影

