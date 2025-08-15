賴清德避談抗戰 馬英九：媚日遺忘國人屈辱、不配當中華民國總統

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
前總統馬英九。圖／聯合報資料照片
前總統馬英九。圖／聯合報資料照片

今天是日本在第二次世界大戰投降80周年，對比大陸大肆舉辦紀念活動搶抗戰話語權，賴清德總統臉書貼文通篇未提抗戰勝利，僅稱「終戰」。前總統馬英九重話批賴總統，表示為媚日遺忘國人的屈辱與犧牲，不配擔任中華民國總統，難道賴總統忘了向中華民國憲法宣誓就職的義務與責任嗎？

馬英九說，今天是對日抗戰勝利80周年紀念日，很遺憾的是，賴清德總統在臉書上只提終戰而不提抗戰，讓人憤怒與失望。對日抗戰勝利對中華民國意義重大，賴清德總統卻刻意淡化日本當年暴行，為了媚日，忘記國人的屈辱與犧牲，已經不配擔任中華民國總統。

馬英九強調，昨天他才提醒賴政府，不該無視可憐的慰安婦，只為了屈從日本政府的臉色。沒想到今天賴總統直接扭曲歷史，大談歐戰卻避談對日抗戰，刻意美化日本侵華歷史，扭曲、切割歷史記憶，只為了對日本卑躬屈膝，真讓人痛心疾首。

馬英九表示，日本人殘暴侵略中國，無數國人因而犧牲，身為中華民族的一份子，這個承載著鮮血與屈辱的歷史事實，不容抹滅與扭曲，更不容遺忘與淡化。難道賴清德總統忘了他向中華民國憲法宣誓就職的義務與責任嗎？

馬英九指出，凡我中華民族兒女，絕對不能遺忘這段歷史，呼籲賴清德總統，要牢牢記住在對日八年抗戰犧牲的國人，包括在日本殖民統治時期因抗日而犧牲的台灣人。否則，賴總統講再多的台灣價值或台灣意識，都只是一種廉價的政治操作，心中沒有台灣人民。

日本 馬英九 中華民國憲法

