管中閔批賴清德：不提光復意義 竟以參加侵略者日本的活動為榮

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
「抗戰勝利暨台灣光復80周年」圖片展，上午起在台北市政府中庭舉行開幕儀式，展期一個月。由前台大校長管中閔策畫。記者曾吉松／攝影
「抗戰勝利暨台灣光復80周年」圖片展，上午起在台北市政府中庭舉行開幕儀式，展期一個月。由前台大校長管中閔策畫。記者曾吉松／攝影

今為是二戰終戰紀念日，也為中華民國抗戰勝利日，對比大陸大肆舉辦紀念活動搶抗戰話語權，賴清德總統臉書貼文通篇未提抗戰勝利，僅稱「終戰」。台大前校長管中閔說，賴清德貼文是一篇缺乏中華民國主體性，缺乏民族自決性的發文，更不具有民國總統應有的高度和視野，對於當年的侵略戰爭造成的殘酷，沒有認識，沒有反省，完全避談侵略者的責任。

針對賴清德貼文，管中閔說，他是第一次看賴清德的臉書貼文。賴清德提到的都是同盟國，全文沒有提到中華民國；賴清德提二戰，但不提二戰中，四個主要同盟國之一，即中華民國；賴清德提終戰紀念日，不提這是抗戰勝利或反法西斯戰爭的勝利；賴清德提到「侵略必敗」，卻沒有一個字提到當年的侵略者之一，即日本

管中閔表示，賴清德還提了兩個無關痛癢的小故事，其中之一以參加侵略者日本的活動為榮；因為抗戰勝利，才有台灣光復，能從日本殖民地的身分解放，賴清德的貼文沒有一個字提到台灣光復的重要歷史意義。

管中閔指出，綜合來看，賴清德貼文是一篇缺乏中華民國主體性，缺乏民族自決性的發文，更不具有民國總統應有的高度和視野。相對於當年的侵略戰爭造成的殘酷，賴清德沒有認識，沒有反省，完全避談侵略者的責任，甚至貼文中有根本上的錯誤，例如講得好像是軸心國戰敗後，變成民主自由、市場經濟，但軸心國在侵略前，也是民主自由、市場經濟國家，只是因為戰敗才變成如今如此，如同賴清德的「團結十講」中的前面四講，賴清德的幕僚真該多讀點東西。

