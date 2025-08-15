管中閔批賴清德：不提光復意義 竟以參加侵略者日本的活動為榮
今為是二戰終戰紀念日，也為中華民國抗戰勝利日，對比大陸大肆舉辦紀念活動搶抗戰話語權，賴清德總統臉書貼文通篇未提抗戰勝利，僅稱「終戰」。台大前校長管中閔說，賴清德貼文是一篇缺乏中華民國主體性，缺乏民族自決性的發文，更不具有民國總統應有的高度和視野，對於當年的侵略戰爭造成的殘酷，沒有認識，沒有反省，完全避談侵略者的責任。
針對賴清德貼文，管中閔說，他是第一次看賴清德的臉書貼文。賴清德提到的都是同盟國，全文沒有提到中華民國；賴清德提二戰，但不提二戰中，四個主要同盟國之一，即中華民國；賴清德提終戰紀念日，不提這是抗戰勝利或反法西斯戰爭的勝利；賴清德提到「侵略必敗」，卻沒有一個字提到當年的侵略者之一，即日本。
管中閔表示，賴清德還提了兩個無關痛癢的小故事，其中之一以參加侵略者日本的活動為榮；因為抗戰勝利，才有台灣光復，能從日本殖民地的身分解放，賴清德的貼文沒有一個字提到台灣光復的重要歷史意義。
管中閔指出，綜合來看，賴清德貼文是一篇缺乏中華民國主體性，缺乏民族自決性的發文，更不具有民國總統應有的高度和視野。相對於當年的侵略戰爭造成的殘酷，賴清德沒有認識，沒有反省，完全避談侵略者的責任，甚至貼文中有根本上的錯誤，例如講得好像是軸心國戰敗後，變成民主自由、市場經濟，但軸心國在侵略前，也是民主自由、市場經濟國家，只是因為戰敗才變成如今如此，如同賴清德的「團結十講」中的前面四講，賴清德的幕僚真該多讀點東西。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言