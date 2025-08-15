卓榮泰酸不懂地方需求 民眾黨轟賴皮討道歉：把話收回去

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院長卓榮泰今赴立法院備詢前，受訪表示民眾黨立委針對一般性補助款顯然無法了解各地方政府現在需求。民眾黨立院黨團表示，別再繼續把人民的需要當成政治惡鬥籌碼。記者張曼蘋／攝影
行政院長卓榮泰今赴立法院備詢前，受訪表示民眾黨立委針對一般性補助款顯然無法了解各地方政府現在需求。民眾黨立院黨團表示，別再繼續把人民的需要當成政治惡鬥籌碼。記者張曼蘋／攝影

行政院卓榮泰今赴立法院備詢前，表示民眾黨立委針對一般性補助款顯然無法了解各地方政府現在需求。民眾黨立院黨團要求卓道歉並把話給收回去，別再繼續把人民的需要當成政治惡鬥籌碼。民眾黨立委黃珊珊也說，行政院到現在不思檢討，還用鋪天蓋地造謠梗圖愚弄人民。

行政院會昨通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，歲出編列878.4億，其中包含原住民保留地禁伐補償23.7億、直轄市及縣市政府一般性補助款636億等等。民眾黨團昨天稱，政院執意操弄弱弱相殘。卓榮泰今表示，民眾黨委員顯然無法了解各地方政府現在的需求，昨行政院會列席的地方政府首長，都一致希望對地方補助能有所調整，甚至要恢復。

民眾黨團發聲明，指出本年度總預算超過2兆9000億元為歷年最高，立法院審議時針對地方縣市政府一般性補助款一塊錢都沒有刪除，然而行政院自己該刪的預算不刪，反而逕自苛扣地方縣市政府一般性補助款，如今還想模糊焦點，掩飾民進黨執政下的專斷獨裁，沒看到地方縣市政府需求的正是卓榮泰本人，「針對卓榮泰不負責地賴皮式發言，本黨團無法接受，除表達強力譴責外，並要求道歉還有把話給收回去。」

民眾黨團指出，立法院已於今年8月1日三讀通過「行政院主計總處應依立法院審議中華民國114年度中央政府總預算案通案刪減之決議意旨，由中央各機關及所屬編列之預算刪減調整，並立即將一般性補助款足額撥付予地方政府。」主決議，卓榮泰迄今未遵照主決議辦理，反而採取「擄人勒贖」的方式，恐嚇全體國人，卓院長宛如地痞流氓的行徑，可惡至極。

民眾黨團指出，正告卓榮泰，行政院應即刻遵照立法院主決議撥補一般性補助款，別再繼續把人民的需要當成政治惡鬥的籌碼，影響地方縣市政府政務推動，犧牲弱勢族群的權益。

黃珊珊也說，114年度中央政府總預算已經是史上最高，各個部會不遵守零基預算的原則，在預算裡面拼命灌水，在野黨依職權來做刪減，行政院到現在不思檢討，還用鋪天蓋地的造謠梗圖來愚弄人民，現在中央不但把責任推給在野黨，還再把新的追加預算偷塞已經被刪減的預算，毫無財政紀律可言，卓榮泰所言所行，到現在都沒有行政院長應有的高度，也是對民主體制最大的傷害。

