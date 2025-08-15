吳崢喊白營擋普發一萬 吳怡萱：民進黨閱讀障礙拉低人民智商
行政院會昨通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，民進黨發言人吳崢今稱，草案編列約200億，用以提升電網韌性，但民眾黨反對，普發現金也一起被擋。民眾黨發言人吳怡萱表示，民進黨長期的閱讀障礙，已經侵蝕台灣民主，拉低人民的智商。
吳怡萱表示，吳崢配合降智圖卡散播假訊息，顯然是沒有在726大罷免大失敗中得到教訓，中央廚房整天倒廚餘餵養側翼，已經成為社會亂源，民眾黨團第一時間已清楚表達，就特別條例修正要擴大預算規模至5900億中，針對「加強弱勢照顧與關懷」和「發放現金作業」是人民所需予以支持，民進黨長期的閱讀障礙，已經侵蝕台灣民主，拉低人民的智商。
吳怡萱說，民進黨不要忘了，台電10年砸5645億「 強化電網韌性」，「成效如何？細項為何？台電自己都說不清楚，現在還想魚目混珠、瞞天過海」。吳崢和民進黨立委吳思瑤等人用輝達來政治操作，更不可取。當輝達執行長黃仁勳強調「台灣要投資核能、不要汙名化核能」，怎不見民進黨及賴清德政府跟進支持核能發展？
吳怡萱說，民進黨整天搞小動作，行政部門偷渡預算、偷換概念、無心治國，823要繼續投下公投同意票，讓傲慢的執政黨，聽見真正的民意。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
