外交抗議成功 加拿大小鎮決議重新懸掛台灣國旗

中央社／ 溫哥華14日專電

加拿大卑詩省霍普鎮（Hope，又譯希望鎮）一處公車站旁的木桿上10多年來一直掛著中華民國國旗，但去年因中國投訴而遭撤下，經溫哥華僑胞和辦事處抗議，霍普鎮地方議會最近決定恢復懸掛國旗。

人口約7000人的霍普鎮，位於溫哥華東方150公里處，是卑詩省內陸地區知名景點之一，電影「第一滴血」曾在當地拍攝取景。小鎮充滿祥和友善的氣氛，未料有一天成為中國和台灣的外交戰場之一。

16年前，霍普鎮當局在紀念公園（Memorial Park）旁興建了新的中央公車站，為美化市容，車站旁矗立兩根木桿，每根木桿上都裝飾著20面金屬旗幟，40面旗幟中包括加拿大各省和地區的省旗，以及來自世界多國的國旗，中國和中華民國的國旗也都掛在木桿上。

2009年工程完成時，小鎮當局表示，被選上的外國國旗，有些是向那些為自由獻出生命的加拿大人之母國致敬，有些則是感謝這些國家對加拿大經貿和旅遊做出重要貢獻。

這些國旗平靜地在旗桿上懸掛10多年後，去年7月，霍普鎮長史密斯（Victor Smith）收到中國駐溫哥華領事館發出的一封郵件。郵件稱木桿上懸掛中華民國國旗違反了加拿大的「一個中國」政策，要求撤下國旗。

隔天，史密斯回覆稱犯了「錯誤」，並承諾會移除國旗。

今年夏天，有台灣僑胞發現「國旗不見了」，一些人在網路上呼籲，希望大家向霍普鎮當局發信。有民眾寫信強調加拿大的多元文化價值觀，也有人說「小鎮掛出國旗，對台灣人民是一種極具意義的歡迎和認可」；還有民眾在信中表示「願意捐款，幫忙製作並安置新國旗」。

上個月，駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣也發信給霍普鎮長史密斯，表示「移除國旗與當前台加雙方緊密關係的勢頭背道而馳」。劉立欣並表示「台灣是加拿大印太戰略的重要合作夥伴，而卑詩省政府還將7月訂為『台灣傳統月』，此舉令居住在此的台裔加拿大人深感不安」。

霍普鎮議會本月11日討論了國旗事件，該鎮幕僚人員都建議恢復懸掛國旗，並表示這「象徵著對民主價值的承諾、自我表達的權利以及促進民間聯繫，並不意味著正式的外交承認或違反加拿大的官方政策」。

小鎮議員們最終同意重新掛回國旗。

史密斯也親自發函給劉立欣，表示議會重視包容、尊重和多元文化，感謝台灣移民和遊客的貢獻，承諾將重新懸掛國旗。

劉立欣對消失的國旗將再度現身感到欣慰，她對中央社說：「感謝霍普鎮議會做出公正的決議，也特別感謝熱心的僑胞及台灣旅客挺身而出向當地政府和官員反映，讓我們的國旗能再度立於霍普街頭。」

曾寫信給霍普當局並在社交媒體積極呼籲「讓國旗回來」的英屬哥倫比亞大學（UBC）口腔健康醫學院台裔教授山人幸琪對中央社說，城市政府的核心是創造美好的公民空間而非議論外交政策，更何況加拿大的「一個中國政策」說得很清楚－承認中國政府的合法地位，卻從未承認中國宣稱對台灣有主權的論調。

山人幸琪說：「很高興『希望鎮』糾正自己的錯誤了，它真的是充滿希望的好地方。」

國旗 加拿大 溫哥華

