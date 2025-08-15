國民黨主席改選 凌濤：朱團隊824後準交接狀態

國民黨主席將於10月18日改選，國民黨智庫副執行長凌濤今天表示，大家努力完封726大罷免，黨主席朱立倫卻被罵成這樣，讓整個團隊很灰心，除823的重啟核三公投跟反罷免之外，朱團隊已經進入交棒程序，824之後就會進入準交接狀態。

國民黨主席選舉將於10月18日投票，現在黨主席朱立倫希望順利交棒，目前表態有參選意願的有孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、中常委孫健萍及前立委鄭麗文，而外傳呼聲最高的台中市長盧秀燕則無參選意願，使國民黨主席選情陷入撲朔迷離的狀況。

國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今天在接受中廣「千秋萬事」節目專訪時表示，除823的重啟核三公投跟反罷免之外，朱立倫團隊已經進入交棒程序。824之後就會進入準交接狀態，不只新媒體部，智庫也都進入交棒狀態。

凌濤指出，今年初聽到盧秀燕要來接任國民黨主席，朱團隊認為，有能量更大的人帶領國民黨往前走、能有新局，是好事。而朱立倫心意已決，早在今年5月接受媒體專訪時，就喊出要交棒。朱立倫也曾公開直接點名過盧秀燕交棒。

凌濤提到，朱立倫在擔任黨主席後，國民黨在2022年九合一選舉大勝，全台灣有150位年輕議員戰將。目前國民黨區域立委及不分區立委平均年齡最低，且重回國會最大黨。726反罷免，大家努力一起完封，今天把朱立倫罵成這樣，整個團隊也覺得很灰心、無奈。

凌濤談及，朱團隊也很希望趕快交棒，過去每一次都是出錢出力，以這次大罷免為例，從4月26日的凱道造勢到7月26日的罷免投票，全國總經費高達上億元，而這筆款項沒在原本的黨務經費內，皆要去募款。今天大罷免完封，也罵朱立倫，請問朱立倫還有什麼留下來的必要。

另外，凌濤也強調，看到有些網友說，以後不管黨主席是誰，國民黨目前的新媒體部都要留下來，但現在的新媒體部主任是他禮賢下士聘來的，所以不要覺得今天可以把黨中央各種部門切割，因為那都是一體的，若換黨主席，新媒體團隊當然會換。

