內閣改組擔心被換掉？環境部長彭啓明直球回應了
大罷免案落幕、失敗收場後，內閣改組聲浪持續延燒，多名閣員被點名應為選舉結果下台負責。環境部長彭啓明15日受訪回應，自己來自民間，進入政府後始終秉持「進了廚房就不要怕熱」的態度，把每一天都當兩天用，全力守護環境，非常珍惜為民服務的機會，相信總統與行政院長會做出最妥善的團隊安排，自己都予以尊重。
彭啓明在塑膠公約說明記者會後被問到內閣改組議題，他說，自己是從民間來的，過往在民間的生活比較簡單，進來政府服務後，一直都抱持著進了廚房就不要怕熱的態度工作，非常珍惜能為全民服務的經驗，也感謝環境部有很多的同仁一同協助，環境部的確轉變了很多，珍惜每一天，把一天當兩天用。
話鋒一轉，彭啓明強調，這不是代表他不在乎，是非常珍惜幫大家服務的機會，會努力來幫大家守護環境，相信未來院長或總統會做最好的一個考量，他都會非常尊重。
談到下周就要啟動核三公投，彭啓明坦言，其實環境部不是核能的主管單位，當然《環境基本法》已經有所規範，未來核能發展還有很多理性討論的一個空間，都給予尊重。
