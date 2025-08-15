9旬台籍日本兵周良仁嘆戰火無情 盼別再有戰爭

高齡96歲的台籍日本兵周良仁，對80年前的事仍記憶猶新。他受訪時，邊回憶著戰爭場景，邊顫抖著拿出細心保存數十年的軍中小喇叭，吹送出日本海軍在二戰時期的「起床號」曲調，將時光宛如拉回戰火紛飛的無情，感嘆「不要再戰爭了」。

二次大戰後期，日本亟需擴張兵源，台灣約有20多萬人被動員參與日本部隊作戰，送往中國、南洋等戰場。根據國家人權會出版的「台灣兵：重尋一段被歷史遺忘的血淚青春」，戰後初期台灣人口僅約600萬人，這20餘萬人及其家族的記憶，成為台灣深刻的歷史傷痕。

1930年生的周良仁是台中人，10多歲時受到日本海軍宣傳鼓舞，以及當時被選為志願兵為最高榮譽等社會氛圍影響下，瞞著家人報名成為台籍日本兵。儘管已是9旬高齡，但他迄今熱衷參與台日交流活動，位於台中的高座之友會籌辦終戰80週年紀念活動，他也是受邀來賓之一。

採訪時，周良仁中氣十足，台語與日語交錯使用，直言現在人不了解戰爭，「太可怕了」。

周良仁入伍時才14、5歲，先在高雄左營集訓，之後前往位於京都附近的舞鶴軍港，兵種是「海軍特別年少兵」，簡稱「特年兵」，由於是未成年服役，因此相當神祕，有「幻影少年兵」、「昭和白虎隊」別稱。

根據日本和平祈求展示館去年舉辦的「15歲少年兵的回憶」展覽資料，日本海軍當時分4期共招募1萬8160名士兵，前兩期畢業生約7400人，其中約3200人陣亡；周良仁提供的資料則顯示，4期的戰死人數達到5020人。

為了紀念這批從14歲起志願參軍的少年兵，日本東京澀區的東鄉神社，特別樹立了紀念碑。

回憶服役的日子，周良仁緊皺著眉頭，直說很辛苦、經常受凍、挨罰，他的部隊中許多人戰死。

他攤開一張「太平洋戰爭日本海軍艦船喪失一覽圖」如數家珍，也介紹著各種戰後回訪日本購入與日本海軍有關的周邊商品，偶而陷入回憶片段慢了下來，「我是自願兵，用宮本吉雄的名字當兵，日本同袍還以為是自己人」。

問他怎麼會想自願當兵，周良仁表示，那時候很傻，就是為愛國心而已，周遭也都在討論為了國家，年輕人應該要站出來，因此體型瘦小的他瞞著父親，一個人到設有招募場地的台中家政女學校（現為台中家商）申請入伍。

周良仁說，本來擔心體格檢查不會過，但後來面試官問是否有其他專長，他想起自己肺活量好，小號吹得不錯，隨後也就成功錄取。在艦上吹起床號成為周良仁畢生記憶，時隔80年，周良仁至今清晰，當時分發的小號，依然被保養得發著光，還能在採訪時吹送海軍起床號的曲調。

日本當年在台灣實施志願兵制先陸軍後海軍，根據台灣歷史博物館線上博物館資訊，當年申請「海軍特別志願兵」並不簡單，提出申請書後，要接受身體檢查、學力測驗，且要接受口試，確認觀察申請者的思想、態度以及語言能力等，合格後先接受6個月基本軍事訓練，接受3個月完整的海軍專業訓練後，再依能力分配至海軍擔任不同的兵種。

周良仁受訓後期，日本本土屢遭美軍轟炸，兩顆原子彈更是接連落在廣島和長崎，造成約20萬人身亡。他整裝待發時刻，世界已經不一樣了。他回憶，當時訓練近尾聲，要從橫濱港口出發時，與所有夥伴一同聽到昭和天皇「玉音放送」，宣布戰爭終止、日本無條件投降，「當時心情覺得很痛苦」，滿腔熱血戛然而止。那年他才16歲。

沒有真的踏上戰場，在日本等待船隻返台時，周良仁依然看到戰爭殘酷的那一面。他說，日本宣布戰敗後，在日本的台灣人突然變成一等國民，衣食獲保障，而日本是戰敗國，民眾難有工作也普遍挨餓，甚至退回以物易物的生活模式，滿是貧窮的悲苦。

回到台灣後，周良仁勤奮工作，從貿易公司基層做起，一路做到擁有一間自己的公司後才退休，他接下由日本海軍台灣日本兵組成的「台灣台日海交會」會長，協助日本「親善友好慰靈訪問團」來台參與慰靈祭，直到今年96歲高齡，才將任務交棒給台日交流高座之友會會長何敏豪。

問他時隔80年後，有什麼感想，周良仁沉默半晌後感嘆，不斷重複地說：「戰爭太可怕、不要再有戰爭了」。

