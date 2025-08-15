抗戰勝利及台灣光復80年 管中閔：執政黨想抹掉的歷史記憶

抗戰勝利及台灣光復80周年紀念圖片展，今天上午在台北市政府1樓開幕，由台大前校長管中閔策畫。管中閔指出，抗戰勝利讓台灣得以從殖民地中解放出來，這在台灣今天面臨的各種壓迫的時候，意義特別重要；蔣萬安也說，什麼是韌性，黃埔精神就是韌性。

上午開幕式，國民黨主席朱立倫、前參謀總長李喜明、前陸軍司令陳鎮湘等人都應邀出席。蔣萬安致詞時指出，8年抗戰是不可抹滅、不可淡化、不容遺忘、不容奪取的歷史事實，也代表著國民政府及國軍最永恆不滅的奮戰精神。

蔣萬安說，什麼叫團結？國軍的軍魂就叫團結；什麼是韌性？黃埔的精神就是韌性，今天的中華民國面臨區域衝突，但心向和平，但也不能忘記和平是用血淚換來的，多少前輩先人用生命付出、負重前行，才有台灣今天的安定繁榮。

朱立倫指出，台灣光復80周年，才有今天的自由、民主、和平、繁榮，必須要感念所有先輩們的犧牲奉獻，歷史不容遺忘，歷史更不能扭曲，抗戰8年是由蔣中正委員長、由中國國民黨領導，這個歷史事實不容扭曲。

朱立倫說，有台灣光復才有今天能夠過好日子，這個歷史不能忘記，永遠必須要記得，所以這一次在立法院一定要通過讓台灣光復節成為國定假日，讓年輕的一代永遠記得，台灣光復是共同的歷史記憶，共同的驕傲。

管中閔致詞表示，在紀念抗戰勝利80周年的同時，很遺憾看到今天的執政黨，對此沒有何緬懷或紀念的活動，但是他很高興，有許多志同道合的朋友，知道這個重要的歷史記憶不是屬於個人的，也不是屬於個別政黨「政府不做，我們民間可以做」政府想要抹掉的歷史記憶「就由我們來負責傳遞」。 「抗戰勝利暨台灣光復80周年」，上午起在台北市政府中庭開幕，展期一個月。記者曾吉松／攝影 「抗戰勝利暨台灣光復80周年」圖片展，上午起在台北市政府中庭舉行開幕儀式，展期一個月。由前台大校長管中閔（前左四）策劃，市長蔣萬安（前左三）、國民黨主席朱立倫（前右三）、前主席洪秀柱（前右二）等人出席開幕。記者曾吉松／攝影 「抗戰勝利暨台灣光復80周年」圖片展，上午起在台北市政府開幕，台北市長蔣萬安（中）、國民黨主席朱立倫（右）、前主席洪秀柱（左）出席活動。記者曾吉松／攝影

