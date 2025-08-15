賴清德發文談終戰不提抗戰 趙少康：民進黨舔美親日

今為二戰終戰日、中華民國抗戰勝利日，賴清德總統臉書發文不提抗戰，且提及「三叉山事件」，也被質疑有美化日本之嫌。中廣董事長趙少康表示，民進黨舔美親日，對日抗戰勝利的史實被漠視、淡化，因為抗戰勝利，台灣才能從日本殖民地解放，賴清德今天沒有任何表態，民進黨也當沒發生過。

趙少康說，80年前，對日抗戰勝利，終於讓台灣光復。台大前校長管中閔很有心，一手操辦「抗戰勝利與台灣光復80周年紀念照片展」，選在日本天皇向同盟國無條件投降的今天開展，格外具有意義。

趙少康表示，前兩天他特別邀請管中閔上節目聊這個展覽，也聊80年前那場軍民一心浴血奮戰的往事。管中閔說，基於使命感，所以辦紀念抗戰勝利80周年系列紀念活動，「政府不做、我們來做，政府要抹去的歷史記憶，我們來傳遞。」

趙少康指出，民進黨舔美親日，對日抗戰勝利的史實被漠視、淡化，因為這場勝利，台灣才能從日本殖民地解放，這麼重要的日子，賴清德今天沒有任何表態，民進黨也當沒發生過。管爺質疑，民進黨連「光復」這個名詞都不願意使用，還跟日本站在同一視角，用「終戰」，而不是抗戰勝利來看待。

趙少康提到，訪談中，管中閔一再強調：「『對日抗戰勝利」這段記憶不能在我們這代人手上被抹去』」，只要真正站在中華民國立場上，對這段歷史就不能沒有感覺，而否認這段歷史，就是背棄中華民國立場，這代人有責任保存、傳遞這段歷史。

趙少康介紹，「抗戰勝利與台灣光復80周年紀念照片展」今天開幕，將在台北市政府一樓畫廊展出一個月，上班日上午7時、假日下午1時半就能免費進入參觀，並編撰「吾土吾民 抗戰勝利與臺灣光復80」紀念畫冊。此外，管中閔也聯繫楊渡、須文蔚等文史研究者、作家，10月22日將在接受日本投降的相同地點，即台北市中山堂光復廳，舉辦紀念台灣光復80周年詩歌朗誦會，特別具有意義。

趙少康總結，既然管中閔有心做這件事，應該一起支持，邀請關心中華民國的人都去參觀照片展、聽詩歌吟唱，把這段歷史傳遞下去。

