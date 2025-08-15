重批賴清德 洪秀柱：把日本當母國 配當中華民國總統嗎？

今為二戰終戰日和中華民國抗戰勝利日，但賴清德總統於臉書上只提終戰而不提抗戰，被質疑有美化日本之嫌。國民黨前主席洪秀柱說，賴清德配做中華民國總統嗎？有抗戰勝利才有今天談民主自由的資格，賴清德怕得罪日本人嗎？還是骨子裡認為日本才是「母國」，對被殖民統治仍不捨？

針對賴清德說法，洪秀柱表示，「賴清德，你配做中華民國總統嗎？忘了抗戰勝利就沒有台灣光復，賴清德是以日本遺民心態當中華民國總統嗎？」

洪秀柱指出，賴清德在重要場合只提遠在萬公里以外的歐戰勝利，卻避而不談抗戰勝利，這是什麼意思？他忘了八年抗戰的勝利，才有台灣光復，「才有今天我們在這裡談民主與自由的資格。這不是歷史細節，而是民族根脈。」

洪秀柱質疑，賴清德怕得罪日本人嗎？還是骨子裡認為日本才是「母國」，對被殖民統治仍留戀不捨？這種心態，不就是標準的台獨思維嗎？台獨的邏輯，就是切斷民族記憶，把自己的根砍斷。

洪秀柱強調，「我必須直問，以這樣的日本遺民心態，賴清德配不配擔任中華民國總統？不敢面對抗戰史實、不敢承認台灣光復的歷史，這樣的人，怎麼可能守得住國家尊嚴？」

