吳思瑤批民眾黨阻礙北士科 黃瀞瑩舉輝達進駐回擊「別含血噴人」

行政院會通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正草案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今批民眾黨反對200億元台電電力強化預算，是阻礙北士科發展。民眾黨北市議員黃瀞瑩回擊別含血噴人，輝達鎖定兩塊地前，被多少人說是圖利、是弊案。

黃瀞瑩今在臉書指出，「有些事，時間會說明一切。」在輝達還沒宣布要在士林、北投設總部，北市府還沒證實，輝達鎖定T17、T18之前，這兩塊地，被多少人說是圖利、是弊案。

她說，難過的是，當科技大廠喊要進駐後，罵人的開始喊支持，嗆人的改口說要協助產業，還有人，指責一直以來堅守立場的政黨在拖累城市的發展。

黃瀞瑩直言，看到這樣的轉變，她只想再次提醒民進黨台電10年砸了5645億元要強化電網韌性，現在，執政黨又用「追加預算」方式，要補助台電200億元，聲稱要穩定供電。這次的細項是什麼？連台電自己都說不清楚。

她表示，更別說，幾個月前行政院大砍地方補助款，直接衝擊「北投士林科技園區交通用地價購款及購置案」，能代表在地跟中央溝通的民代，又為地方爭取了什麼？

黃瀞瑩認為，北士科現在最重要的癥結點，是在缺少中央補助款的情況下，市政建設如何不被影響，另外，如何避免交通夢魘重演？未來輕軌建設的進展，都有賴一票票選出來的在地民代，向中央建言，為民發聲。輝達落腳北士科需要穩定的能源供應，而不是民進黨錯誤的能源政策。

她說，北士科需要的很簡單，是穩定、透明、有規劃的能源與建設；人民需要的很單純，就是不要停電、不要缺電、不要空汙。監督每筆預算，讓錢花在刀口上，是每一位民代的天職。立場可以有，政策可以辯，但別含血噴人。

吳思瑤今在臉書表示，她是北投士林立委，支持輝達落腳北士科，更支持行政院編列台電電網韌性預算，助力北士科園區產業發展。民眾黨竟反對「200億台電電力強化」預算，民眾黨就是阻礙北士科發展，更是輝達進駐北士科的絆腳石。她也說，北士科是北市前市長柯文哲搶去當政績的地方。

商品推薦