快訊

直播／第一屆500甜頒獎典禮：台灣首份甜點指南公布

台積電外資目標價1400太保守？達人用公式算出天花板：可能還會上修

二戰終戰80周年…相隔13年 日本首相公開重提「反省」發動戰爭

聽新聞
0:00 / 0:00

吳思瑤批民眾黨阻礙北士科 黃瀞瑩舉輝達進駐回擊「別含血噴人」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今批民眾黨反對200億元台電電力強化預算，是阻礙北士科發展；民眾黨北市議員黃瀞瑩回擊，輝達鎖定兩塊地前，被多少人說是圖利、是弊案。本報系資料照／記者曾原信攝影
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今批民眾黨反對200億元台電電力強化預算，是阻礙北士科發展；民眾黨北市議員黃瀞瑩回擊，輝達鎖定兩塊地前，被多少人說是圖利、是弊案。本報系資料照／記者曾原信攝影

行政院會通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正草案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今批民眾黨反對200億元台電電力強化預算，是阻礙北士科發展。民眾黨北市議員黃瀞瑩回擊別含血噴人，輝達鎖定兩塊地前，被多少人說是圖利、是弊案。

黃瀞瑩今在臉書指出，「有些事，時間會說明一切。」在輝達還沒宣布要在士林、北投設總部，北市府還沒證實，輝達鎖定T17、T18之前，這兩塊地，被多少人說是圖利、是弊案。

她說，難過的是，當科技大廠喊要進駐後，罵人的開始喊支持，嗆人的改口說要協助產業，還有人，指責一直以來堅守立場的政黨在拖累城市的發展。

黃瀞瑩直言，看到這樣的轉變，她只想再次提醒民進黨台電10年砸了5645億元要強化電網韌性，現在，執政黨又用「追加預算」方式，要補助台電200億元，聲稱要穩定供電。這次的細項是什麼？連台電自己都說不清楚。

她表示，更別說，幾個月前行政院大砍地方補助款，直接衝擊「北投士林科技園區交通用地價購款及購置案」，能代表在地跟中央溝通的民代，又為地方爭取了什麼？

黃瀞瑩認為，北士科現在最重要的癥結點，是在缺少中央補助款的情況下，市政建設如何不被影響，另外，如何避免交通夢魘重演？未來輕軌建設的進展，都有賴一票票選出來的在地民代，向中央建言，為民發聲。輝達落腳北士科需要穩定的能源供應，而不是民進黨錯誤的能源政策。

她說，北士科需要的很簡單，是穩定、透明、有規劃的能源與建設；人民需要的很單純，就是不要停電、不要缺電、不要空汙。監督每筆預算，讓錢花在刀口上，是每一位民代的天職。立場可以有，政策可以辯，但別含血噴人。

吳思瑤今在臉書表示，她是北投士林立委，支持輝達落腳北士科，更支持行政院編列台電電網韌性預算，助力北士科園區產業發展。民眾黨竟反對「200億台電電力強化」預算，民眾黨就是阻礙北士科發展，更是輝達進駐北士科的絆腳石。她也說，北士科是北市前市長柯文哲搶去當政績的地方。

台電 輝達 北士科 黃瀞瑩

延伸閱讀

吳思瑤稱民眾黨擋200億強化電力擋輝達 陳智菡：10年編5千億用哪？

吳思瑤：若在野不杯葛 最快10月開始普發現金

綠挨批拖延審查青年基本法 吳思瑤：民眾黨永遠只會割稻尾、潑糞

內閣改組藍點名多位首長應下台 吳思瑤：我們都聽到了

相關新聞

呂秀蓮：賴清德應辭去民進黨主席 否則恐重演「9%總統」

前副總統呂秀蓮昨天在政論節目「新聞千里馬」表示，近期數份民調都顯示，賴清德總統的支持度已降至上任以來新低，甚至有數據低於...

賴清德發文談終戰不提抗戰 趙少康：民進黨舔美親日

今為二戰終戰日、中華民國抗戰勝利日，賴清德總統臉書發文不提抗戰，且提及「三叉山事件」，也被質疑有美化日本之嫌。中廣董事長...

重批賴清德 洪秀柱：把日本當母國 配當中華民國總統嗎？

今為二戰終戰日和中華民國抗戰勝利日，但賴清德總統於臉書上只提終戰而不提抗戰，被質疑有美化日本之嫌。國民黨前主席洪秀柱說，...

吳思瑤批民眾黨阻礙北士科 黃瀞瑩舉輝達進駐回擊「別含血噴人」

行政院會通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正草案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今批民眾黨反對200億...

抗戰勝利80周年 名將孫貼詩文 莫忘犧牲換來慘烈勝利

今天是抗戰勝利80周年紀念日，抗戰名將劉鼎漢將軍的孫子、文化大學建築與都市設計系兼任助理教授劉國青特別在臉書貼文，節錄分...

災後重建條例三讀 賴總統：感謝立院不分黨派力挺災民

立法院會今天三讀通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，賴清德總統在臉書感謝立院不分黨派，一起以人民的生活為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。