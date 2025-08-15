抗戰勝利80周年 名將孫貼詩文 莫忘犧牲換來慘烈勝利

今天是抗戰勝利80周年紀念日，抗戰名將劉鼎漢將軍的孫子、文化大學建築與都市設計系兼任助理教授劉國青特別在臉書貼文，節錄分享劉鼎漢在抗戰勝利時，以「旗」為題目寫下的詩。希望藉此提醒國人，當年有多少人為了保衛中華民國及這面國旗而犧牲生命，才換來這慘烈的勝利。

仇恨可以放下，但歷史不能遺忘 旗命令我們 用生命守望著祖國的土地 旗命令我們 用刀槍保護著自己的生命 旗命令我們 用堅強的意志 去完成閃鑠在自己內心的理想 我們為了這面旗 倒下了一個伙伴 另一個又擎起了這面旗 前進了，前進了 鮮血染紅了這面旗呵 子彈穿通了這面旗呵 旗，永遠地還是在大陸上飄揚著 旗，永遠地還是在軍隊前面飄揚著 有了這大旗 祖國才能自由，平等，獨立 旗到了那裏 那裏才有自己的文字，語言…… 苦戰八年了 為了這面的旗 這勝利的旗 這光榮的旗 插遍了亞細亞的土地 插遍了世界弱小民族的土地 我們向她立正，敬禮，吹號 我們向她歌唱，狂歡……

根據劉鼎漢將軍紀念館的紀錄，本文收錄於劉鼎漢將軍詩集：碑，劉鼎漢時任99師297團上校團長，該文說明在全國軍民一條心的對日抗戰，歷經八年，終獲勝利！因為有了這大旗祖國才能「自由，平等，獨立」。

劉鼎漢將軍生於國元年，中央陸軍軍官學校武漢分校第七期畢業，抗戰爆發後投入淞滬會戰、第一、二、三次長沙會戰、長衡會戰等戰役，出身陸軍第十八軍，為國軍土木系著名將領，八二三砲戰爆發時，臨危受命赴金接替副司令官，輔佐司令官胡璉，主管作戰任務。

