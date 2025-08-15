基隆勝利巷飄揚太極旗 二戰後留台韓人異鄉成故鄉

基隆正濱漁港近年因彩色屋聞名，但在離港邊不遠的小小「勝利巷」裡，日治時期便聚集了大批遠渡而來的韓國人；二戰結束後，有些人沒搭上返國的船，自此留在異鄉求生，隨時間陸續搬離、凋零，如今只剩下美容院老闆金婆婆（化名）是巷內最後一名韓國人。

1910年至1945年，日本殖民朝鮮半島，自1920年代起推動「土地調查運動」，南部眾多農民流離失所、出國求生，二戰前就有約2300名韓國人陸續到同樣遭殖民的台灣生活，其中不乏水產、漁業人才，主要集中在大舉建港的基隆、台北與高雄等地。

金婆婆的公公當時先到日本找工作，後來聽說台灣賺錢容易，甚至「連路上的狗都咬著錢」，於是毅然帶著妻子移居台灣，落腳新竹經營輪胎工廠，拉拔7個孩子長大，生活相當困苦。

日本1945年8月戰敗後，美軍接管日本與韓國，當時首要任務之一就是撤離各國的日本僑民；在台韓國人1946年也收到一紙撤僑通知，許多人變賣家當、趕赴基隆港等候，就為了搭船返國。

基隆港內，一艘艘大船載著日本僑民走了，回韓國的「台北號」卻只有一艘，金婆婆的公公舉家北上，原先計畫要搭第二艘船，卻苦等無著，幾年後韓戰爆發，回家的船再也沒來，他們被遺落在基隆港，轉入勝利巷生根。

研究殖民史的史丹佛大學歷史博士候選人鍾宜庭指出，台北號當時遣返1971名韓國人，並以韓國軍人優先；當時有358名韓僑留在台灣，其中197人集中基隆。

戰後國民政府來台，金婆婆的公婆只會講日語與韓文，中文與台語一竅不通，求職碰壁，生活更加辛苦；不過韓國民族性強，金婆婆的公公決心找韓國媳婦，因此在中華民國與大韓民國建交後，他帶著一小張兒子的照片返回韓國，透過親戚牽線找到當時在美容院工作、25歲的金婆婆。

金婆婆也想嫁人，卻苦於找不到同樣信仰基督教的男性，「我看公公長這樣也還不錯吧，而且兒子又信基督教，所以我就嫁過來，那時候連台灣在哪裡都不知道」。

金婆婆1971年抵達勝利巷，兩排日式木造房子映入眼簾，跑船的人進進出出，講的話她都聽不太懂；魚市場滿滿攤商綿延道路兩側，小小巷弄內萬頭攢動，擠得她喘不過氣。

金婆婆的丈夫靠跑船維生，她也被公公要求經營美容院賺錢；當時的店面比現在大兩倍，日式房屋時而漏水，8個座位經常客滿，她還要煮飯給員工吃。

金婆婆吃力地練習以中文、日文與顧客溝通。勝利巷另一側的「52番地」中，一名韓國籍男孩在家與父母說日文，出門與鄰居溝通則切換日語、韓語、台語、中文4聲道，還被鄰居阿姨讚為天才兒童。

他是1956年出生的水晶唱片創辦人任將達，父親任斗旭曾擔任台灣韓僑協會理事長、母親是日本人。對他來說，勝利巷就是他的全世界。

任將達回憶，當時勝利巷內約一半人口是韓國人，他家就是韓國人聚集的重要據點，家門出去左邊是琉球協會，上坡有座宮廟「天德宮」，廟的階梯也成大人物來訪時拍照的絕佳地點。

當時，勝利巷內的韓僑小學天天升起韓國國旗，任將達1年級到3年級學韓文，4年級起學中文，各種抗日童謠朗朗上口。

「因為勝利巷生活很苦，所以每次有人出去，就會覺得他們到了很好的地方。」任將達念完韓僑小學後，1969年獲韓國釜山市學校的獎學金，返回釜山讀國中；第一個文化衝擊就是下機受訪時，脫口說出在台灣學的詞彙「同志」，但這個「北韓用語」已讓當時習慣稱「親友」的南韓記者面面相覷。

釜山的濃厚方言腔音，任將達在台灣學的韓文毫無用武之地，他很快就被思念家鄉與母親的情緒吞沒，只有高級的箭牌口香糖、以及在台灣幾乎不可能吃到的蘋果，讓他暫時擱下思鄉苦楚。

任將達回台讀高中、大學，並在學校足球隊中找到歸屬感，在同儕中鮮少面臨國籍或身分認同困擾。他至今仍保留韓國籍，每3年要到移民署更換居留證，對他來說，「國籍」議題沒有這麼重要，也從未想過要改為中華民國籍，畢竟台灣就是故鄉。不過他的孩子已有中華民國籍，他也並未干涉。

今年已69歲的他，時而還會回勝利巷領軍導覽，也會與金婆婆打聲招呼。

時隔多年，金婆婆的中文已相當流利，美容院剩下3個座位，先生也在10多年前過世，她的生活從聖經語錄、傳Line文字、電視節目到除夕菜色，仍處處保有韓國痕跡，也已計畫與先生合葬在韓國墓地。

雖然她與孩子至今仍保留韓國籍，在台灣無法享受老人福利，孩子也曾因國籍求職受阻，不過，經多年打拚，她已買下勝利巷內的房子，返韓探親也像「客人」，待久總要回台灣的家，「我越來越像台灣人啦，隨便穿出門也沒關係」，她笑著說。

