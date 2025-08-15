災後重建條例三讀 賴總統：感謝立院不分黨派力挺災民

立法院會今天三讀通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，賴清德總統在臉書感謝立院不分黨派，一起以人民的生活為最優先，力挺災民度過難關。

賴總統表示。全力推動災區復原，用實際行動做地方後盾。立法院會在今天，三讀通過由政院提出的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，經費上限由560億元，增加為600億元。

賴總統指出，復原重建的經費涵蓋農業、水利設施與電力、電信系統等9大面向，為災區重建，提供了更堅實直接的依靠。

賴總統說，從丹娜絲颱風的強風到近期的罕見豪雨，是台灣社會共同經歷的重大挑戰。除了仍積極調度工班的前進指揮所與全體同仁，他也要特別感謝立法院，不分黨派、達成共識，一起以人民的生活為最優先，力挺災民度過難關。

賴總統表示，政府會繼續與全國人民攜手、不分中央地方，讓鄉親早日回復正常生活。他也相信，只要團結一致，風雨過後，台灣會更加溫暖、堅強。

