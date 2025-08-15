彭啓明盼地方增環保預算：多點「媽媽關愛眼神」

台中市長盧秀燕昨天就財劃法等議題與行政院長卓榮泰交鋒。環境部長彭啓明今天說，財劃法通過後中央預算會顯著減少，盼未來地方首長能多給一點「媽媽關愛的眼神」，規劃預算給環境保護多一點。

卓榮泰昨天主持行政院會，列席的盧秀燕就中央政府今年度總預算創新高、財劃法、計畫型補助款等相關議題與卓榮泰交鋒。行政院轉述指出，卓榮泰幾度提醒盧秀燕應依據議程討論、解決問題，但盧秀燕仍偏離主題，因此卓榮泰最後以別來創造聲量制止盧秀燕。

彭啓明今天上午接受「POP撞新聞」節目主持人黃暐瀚專訪 。彭啓明說，昨天的院會他也在現場，盧秀燕就相關議題發言約10分鐘，氣氛就像「媽媽在罵兒子，很兇、很悍」，卓榮泰也有提醒盧秀燕現在是談追加預算，有很多錢是給地方的。

彭啓明提到，後續到了臨時動議，台北、新北地方也有提到這些議題；卓榮泰則重申，中央、地方要怎麼處理，需要再開會討論。

彭啓明表示，環境部原訂給地方預算約新台幣4000多億元，但財劃法大修後，原本要給地方的可能減少。例如很多縣市清潔垃圾車是中央補助，但之後收支劃分，地方的錢會比中央更多，中央沒錢要怎麼給地方。

彭啓明認為，收支劃分權責也必須談清楚，但目前無法一刀兩切。

彭啓明今天中午出席「聯合國塑膠公約INC-5.2會議階段性進度說明」記者會時補充，財劃法通過後中央預算會顯著減少，他想幫各縣市環保局請命，因為垃圾處理是地方事務，但很多都是中央承擔，希望未來地方首長能多給一點「媽媽關愛的眼神」，規劃預算時能給環境保護多一點。

