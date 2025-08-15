快訊

饕客快看！「第一屆500甜」得獎名單出爐 首份台灣甜點指南

全球高鐵多虧損「僅台灣賺錢」⋯網揭關鍵！憂宜蘭、屏東站效益不佳

才否認合解金僅30萬…巨業公車撞死東海女大生 律師曝簡訊：只願再出3萬7

彭啓明盼地方增環保預算：多點「媽媽關愛眼神」

中央社／ 台北15日電

台中市長盧秀燕昨天就財劃法等議題與行政院長卓榮泰交鋒。環境部長彭啓明今天說，財劃法通過後中央預算會顯著減少，盼未來地方首長能多給一點「媽媽關愛的眼神」，規劃預算給環境保護多一點。

卓榮泰昨天主持行政院會，列席的盧秀燕就中央政府今年度總預算創新高、財劃法、計畫型補助款等相關議題與卓榮泰交鋒。行政院轉述指出，卓榮泰幾度提醒盧秀燕應依據議程討論、解決問題，但盧秀燕仍偏離主題，因此卓榮泰最後以別來創造聲量制止盧秀燕。

彭啓明今天上午接受「POP撞新聞」節目主持人黃暐瀚專訪 。彭啓明說，昨天的院會他也在現場，盧秀燕就相關議題發言約10分鐘，氣氛就像「媽媽在罵兒子，很兇、很悍」，卓榮泰也有提醒盧秀燕現在是談追加預算，有很多錢是給地方的。

彭啓明提到，後續到了臨時動議，台北、新北地方也有提到這些議題；卓榮泰則重申，中央、地方要怎麼處理，需要再開會討論。

彭啓明表示，環境部原訂給地方預算約新台幣4000多億元，但財劃法大修後，原本要給地方的可能減少。例如很多縣市清潔垃圾車是中央補助，但之後收支劃分，地方的錢會比中央更多，中央沒錢要怎麼給地方。

彭啓明認為，收支劃分權責也必須談清楚，但目前無法一刀兩切。

彭啓明今天中午出席「聯合國塑膠公約INC-5.2會議階段性進度說明」記者會時補充，財劃法通過後中央預算會顯著減少，他想幫各縣市環保局請命，因為垃圾處理是地方事務，但很多都是中央承擔，希望未來地方首長能多給一點「媽媽關愛的眼神」，規劃預算時能給環境保護多一點。

彭啓明 盧秀燕 卓榮泰

延伸閱讀

被問打詐成效 卓榮泰：我跟國人一樣都不會滿意

重新檢討綠電 彭啓明：經濟部應做政策環評

打詐「我跟國人一樣不會滿意」 卓榮泰盼再給一點時間

罷免公投追加15億預算 黃國昌：卓榮泰你會不會太無能？

相關新聞

吳崢喊白營擋普發一萬 吳怡萱：民進黨閱讀障礙拉低人民智商

行政院會昨通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，民進黨發言人吳崢今稱，草案編列約200億，用以提...

抗戰勝利及台灣光復80年 管中閔：執政黨想抹掉的歷史記憶

抗戰勝利及台灣光復80周年紀念圖片展，今天上午在台北市政府1樓開幕，由台大前校長管中閔策畫。管中閔指出，抗戰勝利讓台灣得...

重批賴清德 洪秀柱：把日本當母國 配當中華民國總統嗎？

今為二戰終戰日和中華民國抗戰勝利日，但賴清德總統於臉書上只提終戰而不提抗戰，被質疑有美化日本之嫌。國民黨前主席洪秀柱說，...

國民黨主席改選 凌濤：朱團隊824後準交接狀態

國民黨主席將於10月18日改選，國民黨智庫副執行長凌濤今天表示，大家努力完封726大罷免，黨主席朱立倫卻被罵成這樣，讓整...

批賴清德對不起國軍抗戰犧牲 國民黨：否定中華民國 應道歉

今為中華民國抗戰勝利日、二戰終戰日，但賴清德總統於臉書上發文僅提終戰、未提抗戰，內容也被質疑美化日本。國民黨下午表示，二...

內閣改組擔心被換掉？環境部長彭啓明直球回應了

大罷免案落幕、失敗收場後，內閣改組聲浪持續延燒，多名閣員被點名應為選舉結果下台負責。環境部長彭啓明15日受訪回應，自己來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。