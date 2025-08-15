快訊

吳思瑤稱民眾黨擋200億強化電力擋輝達 陳智菡：10年編5千億用哪？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批，民眾黨阻礙士北科發展。民眾黨團主任陳智菡（圖）則回擊，民進黨編列十年5645億強韌電網計畫，是用到哪裡去？圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批，民眾黨阻礙士北科發展。民眾黨團主任陳智菡（圖）則回擊，民進黨編列十年5645億強韌電網計畫，是用到哪裡去？圖／聯合報系資料照片

行政院會昨通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正草案，其中增訂200億「強化電力系統」，遭民眾黨反對。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批，民眾黨阻礙士北科發展。民眾黨團主任陳智菡則批，民進黨編列十年5645億強韌電網計畫，是用到哪裡去？

吳思瑤今臉書再發文表示，自己是北投士林立委，支持輝達落腳北士科，「更支持行政院編列台電電網韌性預算，助力北士科園區產業發展」，民眾黨竟反對「200億台電電力強化」預算，民眾黨就是阻礙北士科發展，更是輝達進駐北士科的絆腳石。他更補充，「北士科是柯文哲搶去當政績的地方！」

陳智菡則回擊，若追加200億是要強韌未來「輝達Nvidia總部」附近電網，「想請問5645億強化電網韌性預算，是用到哪裡去？」吳思瑤愛造謠，說行政院在特別預算追加450億，200億要用來做韌性電網計劃，這筆預算跟輝達落腳北士科有關。

陳智菡質疑，行政院昨宣布追加450億到特別預算，其中有200億計劃要給台電，但完全沒有細目。經查台電回覆「我們目前還未規畫200億如何使用」、「今天才要開會決定」，「請問吳委員是夢到這筆錢跟輝達有關嗎？」民進黨政府在111年已通過「強化電網韌性計畫」，十年編列5645億，按照過去民進黨散佈的這張圖卡、預決算書、很多預算不但已經編列且多數已執行。

陳智菡批，怎麼這個高達五千多億的台電重大計畫 ，經濟部沒有好好編列在公務預算或轉到營業基金，居然又想神不知鬼不覺的偷塞在特別預算？民進黨10年花五千多億納稅錢說要強化電網韌性，如今一擊就碎，還好意思叫民眾黨扛？「北投立委要幫北投爭取權益，不要只會講幹話。」

輝達 北士科 民眾黨 民進黨 陳智菡

相關新聞

呂秀蓮：賴清德應辭去民進黨主席 否則恐重演「9%總統」

前副總統呂秀蓮昨天在政論節目「新聞千里馬」表示，近期數份民調都顯示，賴清德總統的支持度已降至上任以來新低，甚至有數據低於...

賴清德發文談終戰不提抗戰 趙少康：民進黨舔美親日

今為二戰終戰日、中華民國抗戰勝利日，賴清德總統臉書發文不提抗戰，且提及「三叉山事件」，也被質疑有美化日本之嫌。中廣董事長...

重批賴清德 洪秀柱：把日本當母國 配當中華民國總統嗎？

今為二戰終戰日和中華民國抗戰勝利日，但賴清德總統於臉書上只提終戰而不提抗戰，被質疑有美化日本之嫌。國民黨前主席洪秀柱說，...

吳思瑤批民眾黨阻礙北士科 黃瀞瑩舉輝達進駐回擊「別含血噴人」

行政院會通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正草案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今批民眾黨反對200億...

抗戰勝利80周年 名將孫貼詩文 莫忘犧牲換來慘烈勝利

今天是抗戰勝利80周年紀念日，抗戰名將劉鼎漢將軍的孫子、文化大學建築與都市設計系兼任助理教授劉國青特別在臉書貼文，節錄分...

災後重建條例三讀 賴總統：感謝立院不分黨派力挺災民

立法院會今天三讀通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，賴清德總統在臉書感謝立院不分黨派，一起以人民的生活為...

