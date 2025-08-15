吳思瑤：若在野不杯葛 最快10月開始普發現金

普發現金受關注，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，如果在野黨不杯葛，8月底之前讓特別預算條例通過，行政院就可以在9月依法律授權編定特別預算，10月就能朝發放作業來進行，關於發放作業有相當的行政程序，也需要給國人一段時間來領取。

吳思瑤指出，請藍白立委們務必理解，也應當接受行執政黨對於朝野合作釋出的善意，但必須讓違憲成為合憲，這不僅是順應民意，更是朝野和解的橄欖枝。

近日有親綠名嘴質疑，普發現金是賴政府在政治自殺。民進黨立委王世堅表示，政府想法應該與時俱進，現在經過兩次風災本來就該補貼，政府和各黨立委在第一線看得最清楚，高收入民眾可以捐出來，低收入民眾應該發得多，普發現金不失為最好也最快方式，不必再爭論。

