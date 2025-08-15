快訊

見拉脫維亞國會友台小組 陸委會沈有忠：感謝挺台參與WHA

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
陸委會副主委沈有忠（中間者）13日接見「拉脫維亞國會友台小組訪問團」。陸委會提供。
陸委會副主委沈有忠（中間者）13日接見「拉脫維亞國會友台小組訪問團」。陸委會提供。

陸委會副主委沈有忠13日接見「拉脫維亞國會友台小組訪問團」，感謝拉脫維亞長期支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）及「世界衛生組織」（WHO）。他說，期盼雙方未來能就國家安全、假訊息防範、灰色地帶侵擾等議題交換意見，團結對抗新威權集團帶來的挑戰。

陸委會15日發布訊息稱，沈有忠13日接見「拉脫維亞國會友台小組訪問團」，除對上述挺台行為表達感謝，也感謝歐洲議會和許多歐洲國家針對中共扭曲、濫用「聯大2758號決議」的惡劣行徑，為台灣仗義執言。

沈有忠說，台灣與拉脫維亞具有相似的民主化進程與軌跡，深知民主自由及區域和平穩定的重要性，期盼雙方未來能就國家安全、假訊息防範、灰色地帶侵擾等議題交換意見，團結對抗新威權集團帶來的挑戰。

訪團團長齊翠蓮（Ingrīda Circene）表示，拉脫維亞和台灣當前均面臨極權惡鄰的威脅，俄烏戰爭讓許多國家意識到強化國防力量的重要性與必要性，並肯定台灣捍衛民主自由價值所付出的努力。與會議員們也期盼未來能與台灣在經貿、教育、文化等領域深化交流與合作。

據陸委會，訪團成員包括拉脫維亞國會友台小組主席齊翠蓮、副主席柯茨瑪（Irma Kalniņa）、歐洲事務委員會副主席羅布格（Ugis Rotbergs）、公共支出及審計委員會主席李嘉思（Gatis Liepiņš）、新聯合黨國會黨團主席尤艾蒙（Edmunds Jurēvics）、議員魏吉娜（Ilze Vergina）、帕亞尼（Jānis Patmalnieks）、史庫娜（Zane Skujina-Rubene）。

陸委會 拉脫維亞 俄烏戰爭

