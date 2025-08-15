見拉脫維亞國會友台小組 陸委會沈有忠：感謝挺台參與WHA
陸委會副主委沈有忠13日接見「拉脫維亞國會友台小組訪問團」，感謝拉脫維亞長期支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）及「世界衛生組織」（WHO）。他說，期盼雙方未來能就國家安全、假訊息防範、灰色地帶侵擾等議題交換意見，團結對抗新威權集團帶來的挑戰。
陸委會15日發布訊息稱，沈有忠13日接見「拉脫維亞國會友台小組訪問團」，除對上述挺台行為表達感謝，也感謝歐洲議會和許多歐洲國家針對中共扭曲、濫用「聯大2758號決議」的惡劣行徑，為台灣仗義執言。
沈有忠說，台灣與拉脫維亞具有相似的民主化進程與軌跡，深知民主自由及區域和平穩定的重要性，期盼雙方未來能就國家安全、假訊息防範、灰色地帶侵擾等議題交換意見，團結對抗新威權集團帶來的挑戰。
訪團團長齊翠蓮（Ingrīda Circene）表示，拉脫維亞和台灣當前均面臨極權惡鄰的威脅，俄烏戰爭讓許多國家意識到強化國防力量的重要性與必要性，並肯定台灣捍衛民主自由價值所付出的努力。與會議員們也期盼未來能與台灣在經貿、教育、文化等領域深化交流與合作。
據陸委會，訪團成員包括拉脫維亞國會友台小組主席齊翠蓮、副主席柯茨瑪（Irma Kalniņa）、歐洲事務委員會副主席羅布格（Ugis Rotbergs）、公共支出及審計委員會主席李嘉思（Gatis Liepiņš）、新聯合黨國會黨團主席尤艾蒙（Edmunds Jurēvics）、議員魏吉娜（Ilze Vergina）、帕亞尼（Jānis Patmalnieks）、史庫娜（Zane Skujina-Rubene）。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言