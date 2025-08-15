賴清德二戰終戰紀念被批媚日 蕭旭岑：愧為中華民國總統

今為二戰終戰日，也為中華民國抗戰勝利日，不過賴清德總統於臉書上的發文，只提終戰而不提抗戰，也被質疑有美化日本之嫌。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，賴清德愧對自己身為中華民國總統。

賴清德除了不提抗戰，強調終戰之外，也稱在二戰結束後幾周，一架載著美國、澳洲、荷蘭等盟軍被釋放戰俘的軍機，因颱風墜毀在嘉明湖一帶，全員不幸喪生。當時，前往救援的團隊，成員包括當時的日本憲兵與警察，原住民、以及包含閩南、客家族群在內的台灣人，一同上山搜救，卻因惡劣天氣不幸罹難。這場空難與山難，被稱為「三叉山事件」。

蕭旭岑表示，抗戰勝利與台灣光復80年，對中華民國、對抗日犧牲的台灣人而言，是何其重要的日子，賴清德卻隻字不提抗日，還刻意美化日本當年作為，這是媚日、切割歷史，也愧對自己身為中華民國總統。

蕭旭岑指出，日本人當年殘暴侵略中國，無數國人因而犧牲，包括可憐的慰安婦，至今換不來日本政府一句道歉，凡是中華民族兒女，絕對不能遺忘這段歷史，更不能顛倒黑白，認賊做父。如果還有人刻意淡化甚至美化日本政府當年的作為，更加不可原諒。

蕭旭岑痛批，賴清德刻意美化日本侵華歷史，對日本卑躬屈膝，扭曲、切割歷史記憶，對得起在日據時期犧牲生命的台灣人嗎？賴政府連之前日本人竊取台積電機密，也都不敢有任何的抗議，怎能奢望賴清德為台灣人爭取權益？

蕭旭岑指出，賴清德自上任以來，嘴上講團結，做為卻都是撕裂、分化國人。當賴清德居然可以切割扭曲抗日歷史，已經有虧中華民國總統職守，要如何團結國人？在台灣光復80年的今天，「我們可以選擇向前看，但絕對不該忘記這段慘痛的歷史」。 賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

商品推薦