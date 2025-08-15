快訊

今為中華民國抗戰勝利日 翁曉玲：日軍暴行不容抹去

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。記者曾原信／攝影
國民黨立委翁曉玲。記者曾原信／攝影

今為第二次世界大戰終戰日，也為中華民國對日抗戰勝利日。國民黨立委翁曉玲表示，日軍對中國的侵略與暴行不容抹去。

翁曉玲說，80年前的今天（1945年8月15日），中華兒女歷經艱苦卓絕的奮戰，終於迎來了對日抗戰的偉大勝利。「這場戰爭讓我們永遠銘記，戰爭的殘酷與苦難不容遺忘，日軍對中國的侵略與暴行不容抹去。」

翁曉玲指出，歷史是最好的教科書。要牢記苦難，更要傳承不屈不撓的民族精神。中華民族自古以來就是愛好和平的民族，但和平從來不是乞求來的。唯有自立自強，方能抵禦外侮；唯有團結奮進，方能守護家園。

翁曉玲強調，今天，緬懷先烈，紀念這段歷史，不是為了延續仇恨，而是為了反侵略、反奴役，衷心感念英勇的國軍將士拋頭顱、灑熱血，守護吾土吾民。歷史不容遺忘，和平彌足珍貴。「讓我們一同慶祝抗戰勝利、台灣光復80周年，永記這個歷史上的重要時刻。」

翁曉玲也說，另外分享一個由管中閔校長策畫紀念抗戰勝利及台灣光復80周年的圖片特展，地點在台北市政府一樓中庭， 歡迎大家撥冗前往參觀。

