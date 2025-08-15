盧秀燕沒意願選黨主席？洪秀柱：覺得朱立倫也滿可憐的

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱上午參加「抗戰勝利與台灣光復80周年紀念」圖片展開幕式受訪。記者楊正海／攝影
國民黨前主席洪秀柱上午參加「抗戰勝利與台灣光復80周年紀念」圖片展開幕式受訪。記者楊正海／攝影

國民黨主席選舉受到關注，傳出台中市長盧秀燕沒意願接，但主席朱立倫要交棒。對此，國民黨前主席洪秀柱上午受訪指出，做主席在沒有任何資源的情況下，是非常非常辛苦的「我常常覺得朱主席也是滿可憐的」，還是要給他一些支持。

洪秀柱上午參加「抗戰勝利與台灣光復80周年紀念」圖片展開幕式受訪，針對黨主席選舉，她說，黨內這樣的困境，任何人有意願要選黨主席，都值得給予肯定，盧市長可能自己的考量，有點進退兩難的那種感覺，但是也不是沒有人有意願出來選，她鼓勵大家出來，希望大家能為這個非常辛苦的黨，出來盡一分力，只要有心都歡迎且鼓勵他們出來，再從裡面找一個更合適的人。

洪秀柱表示，朱主席也是很辛苦，雖然他常常被別人有一些不好的評論，但是大家知道，做主席在沒有任何資源的情況下，是非常非常辛苦的，常常覺得朱主席也是滿可憐的「我們還是要給他一些支持」 。

媒體追問，是否支持朱主席連任？洪秀柱表示，她覺得要看整個局勢，如果有更合適的人，而且朱主席做的也很累了，這是另外一回事，如果真的沒人，他也必須要承擔這個重任。

洪秀柱說，會給朱立倫很多建議，當然也會幫他打氣「很辛苦啊，因為我也做過黨主席」「剛好是黨產、什麼產都沒有的時候，很淒慘啊」。

至於是否勸盧秀燕、建議再想想？洪秀柱指出，那當然是，還是希望她能仔細再考量一下「其實很多事情瞻前顧後都不對的」下定決心就勇往直前，不要考慮那麼多事情。另外，國民黨前秘書長李乾龍希望縣市首長都出來當副主席？洪秀柱表示，還是要尊重主席當選人的想法，每個副主席都能發揮他的功能，就是好事。

「抗戰勝利與台灣光復80周年紀念」圖片展上午開幕。記者楊正海／攝影
「抗戰勝利與台灣光復80周年紀念」圖片展上午開幕。記者楊正海／攝影

