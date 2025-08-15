影／服務處接上百通謾罵黃國昌電話 江和樹怒轟：別幼稚

中國大陸電動車龍頭比亞迪，傳出將透過台灣代理商，由第三地生產，並掛上「騰勢」品牌從泰國進口整車來台銷售，讓台灣政府與車市如臨大敵，更有立委以「木馬屠城」來形容，經濟部則以國安為由放話嚴擋。但官方喊得愈大聲，愈凸顯出政府在這個議題上，根本慢了好幾拍。

2025-08-15 12:00