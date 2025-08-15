賴清德只提終戰不提抗戰 許宇甄：自我矮化又媚日

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

今為二戰期間，日本昭和天皇廣播「終戰詔書」，宣告戰爭結束；同日，中華民國國民政府軍事委員會委員長蔣中正也發表「抗戰勝利告全國軍民及全世界人士書」。因此815為「終戰日」，亦為中華民國抗戰勝利日。賴清德總統今日發文僅提終戰，未提抗戰，令國民黨立委許宇甄痛斥，賴清德「終戰日」史觀自我矮化，撕裂社會、孤立台灣。

賴清德除只提終戰外，也提到「二戰結束後幾周，一架載著美國、澳洲、荷蘭等盟軍被釋放戰俘的軍機，因颱風墜毀在嘉明湖一帶，全員不幸喪生。當時，前往救援的團隊，成員包括當時的日本憲兵與警察，原住民、以及包含閩南、客家族群在內的台灣人，一同上山搜救，卻因惡劣天氣不幸罹難。這場空難與山難，被稱為『三叉山事件』。」被批美化日本。

許宇甄表示，今天是中華民國「抗戰勝利日」，不是「終戰日」。賴清德身為中華民國總統，卻引用戰敗國日本的史觀，把抗戰勝利日改成侵略戰敗後的「終戰日」，這不只是自我矮化，更是在替侵略者擦脂抹粉，侮辱了八年浴血奮戰、為國捐軀的國軍將士英靈。

許宇甄指出，賴清德在臉書高喊「團結必勝、侵略必敗」，看似正能量滿滿，實則空洞虛偽。他所謂的「團結」，只是排除異己的政治動員；他所反對的「侵略」，也是選擇性的譴責。民進黨口中「團結」，其實是用「不愛台灣」、「雜質」等標籤去分化社會、撕裂台灣，他在對「團結第二講」甚至公然喊出「打掉雜質重新再來」的分裂語言，徹底背離了團結的真實意義。

許宇甄批評，二戰的教訓告訴世人，姑息退讓會助長侵略，但和平絕非靠口號與姿態，而是需要務實行動與冷靜判斷去維護。然而在民進黨執政下，兩岸關係急凍、對話中斷、軍事風險節節升高，賴清德卻沉迷於「抗中保台」的單一敘事，把複雜的國際局勢簡化為非黑即白的二元對立，刻意忽略長年拒絕與對岸建立有效溝通及對話機制，才是當下台灣面臨最大風險之一。

許宇甄強調，真正的戰略智慧不是放棄防衛，而是在維持防衛能力的同時，積極拓展外交與經貿空間，降低誤判、化解衝突，為和平創造籌碼。日本與德國二戰後以務實與自省贏得世界尊敬，但賴政府卻在經貿談判上毫無戰略，外交場合上屢屢失禮，讓台灣陷入孤立險境。

許宇甄痛斥，賴清德引用「三叉山事件」與和平紀念活動，試圖營造人性光輝與民主友誼的形象，卻無視民進黨在國內動輒政治清算、司法打壓，在國際上以意識形態劃分敵友，與他口中的「放下對立、建立互信」完全背道而馳。

許宇甄最後直言，歷史的警惕不是總統粉飾形象的宣傳素材。若賴清德真相信「和平無價」，就應拿出務實外交與化解對立的行動，而不是繼續撕裂台灣、製造對抗，把國家推向險境。

日本 賴清德 許宇甄

