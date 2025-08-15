民眾黨批用補助款弱弱相殘 卓榮泰：顯然不了解地方急迫需求
行政院會通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，共編878億4136萬餘元，民眾黨立院黨團昨表示，行政院苛扣地方縣市政府一般性補助款，執意操弄弱弱相殘。行政院長卓榮泰表示，藍營4個直轄市長昨都要求盡快恢復地方補助款，民眾黨立委顯然無法了解地方政府現在急迫需求。
卓榮泰今率相關部會首長赴立法院「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」及「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告，並備質詢。
卓榮泰受訪時表示，「民眾黨的委員顯然無法了解各地方政府現在需求」，昨天行政院會中，列席的地方政府首長也一致希望行政院對地方的補助要調整、甚至恢復。
卓榮泰說，今年被刪減的預算，除了讓行政院各部會執行上有困難，最明顯是要政院自行刪除的636億，衡量各種條件跟情況後，調整對地方的補助，也因此讓地方造成以前沒有的困難，「這些都是地方急迫的需要，民眾黨的委員顯然無法了解」，希望民眾黨委員多多溝通，聽地方的意見，「我們也願意恢復過程中，盡速讓地方遭受的問題、各部會執行問題，一起共同解決。」
