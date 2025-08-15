評「只想快樂在一起」遭行政院批戲謔 蔣萬安反擊了

台中市長盧秀燕昨赴行政院會為補助款請命，被院長卓榮泰嗆開會非是創造聲量。北市長蔣萬安聲援盧，喊話政院應面對民意，不要只想快樂在一起，反遭行院批失格調。蔣萬安上午反擊，呼籲行政院把刪除的補助款還給人民、傾聽民意。

蔣萬安上午參加「抗戰勝利與台灣光復80周年紀念」圖片展開幕式，針對行政院指他「不要只想快樂在一起」的言論太戲謔，蔣萬安受訪時表示，還是要再次呼籲行政院，好好的誠實、公開、透明，向國人公開報告關稅談判相關內容，另一方面也盡快將違法刪除地方政府一般補助款，還給人民，傾聽民意。

商品推薦