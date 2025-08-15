快訊

擁核才能嚇敵人？日本走向「共享核武」的分界點

大牙無預警宣布離婚！5年婚姻劃下句點 發文認感情「1事」最難察覺

國內驚傳首例智慧型盜刷集團 非法APP騙過刷卡機…3周猛刷2000萬

評「只想快樂在一起」遭行政院批戲謔 蔣萬安反擊了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
蔣萬安上午參加「抗戰勝利與台灣光復80周年紀念」圖片展開幕式。記者楊正海/攝影
蔣萬安上午參加「抗戰勝利與台灣光復80周年紀念」圖片展開幕式。記者楊正海/攝影

台中市長盧秀燕昨赴行政院會為補助款請命，被院長卓榮泰嗆開會非是創造聲量。北市長蔣萬安聲援盧，喊話政院應面對民意，不要只想快樂在一起，反遭行院批失格調。蔣萬安上午反擊，呼籲行政院把刪除的補助款還給人民、傾聽民意。

蔣萬安上午參加「抗戰勝利與台灣光復80周年紀念」圖片展開幕式，針對行政院指他「不要只想快樂在一起」的言論太戲謔，蔣萬安受訪時表示，還是要再次呼籲行政院，好好的誠實、公開、透明，向國人公開報告關稅談判相關內容，另一方面也盡快將違法刪除地方政府一般補助款，還給人民，傾聽民意。

行政院 蔣萬安 補助款

延伸閱讀

遭酸「只想快樂在一起」...行政院批戲謔 蔣市府3問反擊

遭蔣萬安酸「只想快樂在一起」　政院反批：戲謔式語言有失格調

榮獲智慧城市卓越獎！蔣萬安舉1999為例 曝市民熱線有感

蔣萬安赴上海參加雙城論壇 「這一天」最可能成行

相關新聞

呂秀蓮：賴清德應辭去民進黨主席 否則恐重演「9%總統」

前副總統呂秀蓮昨天在政論節目「新聞千里馬」表示，近期數份民調都顯示，賴清德總統的支持度已降至上任以來新低，甚至有數據低於...

評「只想快樂在一起」遭行政院批戲謔 蔣萬安反擊了

台中市長盧秀燕昨赴行政院會為補助款請命，被院長卓榮泰嗆開會非是創造聲量。北市長蔣萬安聲援盧，喊話政院應面對民意，不要只想...

表態參選新北後換新照想表達什麼？黃國昌本人說了

核三延役公投即將登場，民眾黨主席黃國昌今率領黨公職從新北議會前出發，展開全國大車掃，被問到從新北出發是否與選市長有關，黃...

風災重建特別條例三讀 600億救災 專款專用不得挪用

為復原丹娜絲颱風、728豪雨致災地區，立法院今三讀通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」，規劃600億經費，...

嚴擋比亞迪卻放行Volvo 經部守護國安就是笑話

中國大陸電動車龍頭比亞迪，傳出將透過台灣代理商，由第三地生產，並掛上「騰勢」品牌從泰國進口整車來台銷售，讓台灣政府與車市如臨大敵，更有立委以「木馬屠城」來形容，經濟部則以國安為由放話嚴擋。但官方喊得愈大聲，愈凸顯出政府在這個議題上，根本慢了好幾拍。

賴清德二戰終戰紀念被批媚日 蕭旭岑：愧為中華民國總統

今為二戰終戰日，也為中華民國抗戰勝利日，不過賴清德總統於臉書上的發文，只提終戰而不提抗戰，也被質疑有美化日本之嫌。馬英九...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。