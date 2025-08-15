呂秀蓮：賴清德應辭去民進黨主席 否則恐重演「9%總統」

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
前副總統呂秀蓮。圖／聯合報系資料照片
前副總統呂秀蓮昨天在政論節目「新聞千里馬」表示，近期數份民調都顯示，賴清德總統的支持度已降至上任以來新低，甚至有數據低於3成，時間不會等人，人民的耐心與信心正在流失，呼籲執政團隊把握時間推動改革，若賴清德能辭去民進黨黨主席，轉型為全民總統，有望迅速提升民調。

呂秀蓮指出，南部救災表現不佳是導致賴清德聲望下滑的主因之一，賴清德辭黨主席，這是讓總統專注國政、提升施政信任度的有效做法；否則，若支持度持續下探，恐重演過去被冠上「9%總統」的歷史。

呂秀蓮說，近年來多項事件讓社會大眾覺得政府態度過於軟弱，評部分官員僅具選舉能力，卻不懂治國，她提醒國家治理必須由具備專業與品德的人才擔當，不能只重用對選舉有貢獻者。

呂秀蓮表示，民意如流水，水能載舟、亦能覆舟，台灣人民比官員更聰明，只要不滿意政府，選票就會流失。她對台灣民主有信心，認為每次選舉結果都有其道理，呼籲政治人物應認真準備、真誠表達，才能贏得選民信任。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，感謝提供不同意見的夥伴，執政黨要做的是趕快重整步伐，政院面對人事改組，希望這是讓人民有感的改組，讓團隊合作更有力。

賴清德 呂秀蓮

