在菲戰歿台灣兵慰魂碑 台商盼修復記取戰爭教訓

中央社／ 馬尼拉15日專電

二戰期間許多台灣人以日本兵的身份戰歿於菲律賓台商組織38年前興建了一座「台灣同胞受災者安靈慰魂碑」悼念同胞。隨著時間的流逝，慰魂碑年久失修，逐漸被人遺忘。

第二次世界大戰期間，菲律賓作為日軍下南洋以及美軍反攻的跳板，成為慘烈的戰場，許多台灣人被徵召到菲律賓參戰，許多台籍日本兵魂斷異鄉，沒能再次踏上家鄉的土地。

菲律賓二戰歷史學家費瑞多（Anthony Feredo）告訴中央社，日本進攻菲律賓之初，光是第1福爾摩沙團和第2福爾摩沙團就各有3500至3800名台籍日本兵，後期還有至少200多名高砂義勇軍參戰。

這還不包括許多被徵召來菲、支援後日軍後勤勞務的台灣青年。他們當中有人因部隊糧食不足或生病被日軍拋棄或殺害，也有一些在日軍戰敗後被菲律賓游擊隊追擊喪生。

為悼念戰歿台灣同胞並記錄歷史，菲律賓台灣商會（當時稱為旅菲中華民國台灣工商協會）於1986年發起籌建「台灣同胞受災者安靈慰魂碑」，成立菲台和平基金會負責相關事宜。

基金會在馬尼拉以南90多公里的百勝灘鎮（Pagsanjan）郊區買下2740平方公尺土地，次年主建物慰魂碑完工，接下來本來還計畫興建供奉亡靈的祠堂及小公園。

但如今園區鐵門深鎖、鏽跡斑斑，門上掛著一小塊警示牌，用英文寫著「不得擅自進入」；遠遠望去，慰魂碑上的金漆字已經褪色，已看不出寫著什麼字。

時任菲台和平基金會主任委員的台商廖明炤14日告訴中央社，商會當年派人到日本抄錄在菲戰歿台灣兵名單，取得1萬多個名字，包括已故前總統李登輝兄長李登欽（日文名岩里武則），以及他自己的1位姑丈。

廖明炤費時4個月進行整理，依戰歿者的姓名、家鄉做分類，打算等祠堂蓋好後供人翻閱紀念。然而，這份名冊連同土地權狀因換屆而丟失，未能按時繳納土地稅和其他管理費用，多年下來，園區逐漸荒廢。

他回憶，商會拜託一位住在百勝灘的台商就近照看慰魂碑園區，這名台商曾經告訴他，常常有「人」會託夢希望園區能得到整頓。

百勝灘現為菲律賓觀光勝地之一，以泛舟活動聞名，但在二戰時期曾是重要戰場，因此商會決定把慰魂碑設在這裡，希望來自台灣和其他國家的觀光客經過時，可以順道下車悼念。

早年，商會和宗教團體每年會有人前去慰魂碑上香或辦理法會，但這些活動也逐一停頓，沒有人跡的慰魂碑矗立在空曠田野之間，看上去更形孤單。

廖明炤說，他大約3、4年前還去慰魂碑看過一次，見到現狀很是傷感，「但現在已經沒人去管這件事，我一個人也是無能為力。」

他期盼這片園區有朝一日還是能按原計畫完成建設，慰魂碑重拾往日光彩，祠堂及小公園能讓參觀的民眾追悼亡靈、牢記戰爭的教訓。

