被指拿普發現金當肉票 卓榮泰喊話：韌性條例盼立院速通過

行政院院會昨通過「強化經濟與韌性特別條例」，其中拍板普發現金一萬元且不排富，有媒體報導政院人士指出，特別條例中包含產業支持方案及國土安全韌性經費，「都是普發現金的肉票」。行政院長卓榮泰今喊話希望朝野各黨團盡速通過韌性條例修正案，政院也會用最快的速度來編列特別預算。

卓榮泰今率同相關部會首長列席提「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」專案報告，稍早表示強化韌性條例所有的內容是希望國家跟全體國人一起向前行，無論是對產業的支持還是民生照顧、國土韌性，都是目前國家最重要的課題之一。

卓榮泰說，一方面有颱風侵襲台灣，一方面要因應後關稅時代整個國際關貿新秩序，台灣若要在整個印太地區上，保持現在可以自我防衛的特別地位，同時在民生照顧上願意持續加碼，「沒有一個環節可以落後，一定要同步向前行。」

卓榮泰表示，他懇切希望立法院朝野黨團盡速通過這個修正條例，行政院會用最快速度來編列特別預算，會讓全行政院各部會跟地方政府一起全力執行。

商品推薦