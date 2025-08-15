明年度總預算編列進度曝光 卓榮泰：將照顧到這幾個面向

針對明年度中央政府總預算上限額度，行政院長卓榮泰15日表示，因新版《財劃法》的關係，在中央財政上出現很大的財政空缺，目前還在做最後調整中，接下來還要跟賴總統報告，目前程序也尚未進行到這裡，不過行政院一定會是在財政紀律的高度要求底下撙節支出，也照顧各種國家產業、民生發展之所需要，會照顧兼顧到各個層面。

今年度中央府總預算案原編列歲出3兆1,325億元，外界關心明年度的總預算上限是否會突破此限，卓榮泰表示，現階段只能跟各位報告，115年度的中央政府總預算在編製的過程當中，確實遭受到比較大的困難，因為依照新的《財劃法》，會出現很大的財政空缺，這個空缺要用調整支出結構以及舉債，多重的方式來彌補。目前還在做最後的調整當中，因為依照時程，要行政院訂定好跟部會的所有會議之後，要向賴總統報告，目前這個程序還沒有進行到這裡。

不過，卓榮泰也說，總預算的編列一定是在財政紀律的高度要求底下撙節支出，也照顧各種國家產業、民生發展之所需要，會照顧兼顧到各個層面，現在正在編定的過程。

商品推薦