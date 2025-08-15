明年度總預算編列進度曝光 卓榮泰：將照顧到這幾個面向
針對明年度中央政府總預算上限額度，行政院長卓榮泰15日表示，因新版《財劃法》的關係，在中央財政上出現很大的財政空缺，目前還在做最後調整中，接下來還要跟賴總統報告，目前程序也尚未進行到這裡，不過行政院一定會是在財政紀律的高度要求底下撙節支出，也照顧各種國家產業、民生發展之所需要，會照顧兼顧到各個層面。
今年度中央府總預算案原編列歲出3兆1,325億元，外界關心明年度的總預算上限是否會突破此限，卓榮泰表示，現階段只能跟各位報告，115年度的中央政府總預算在編製的過程當中，確實遭受到比較大的困難，因為依照新的《財劃法》，會出現很大的財政空缺，這個空缺要用調整支出結構以及舉債，多重的方式來彌補。目前還在做最後的調整當中，因為依照時程，要行政院訂定好跟部會的所有會議之後，要向賴總統報告，目前這個程序還沒有進行到這裡。
不過，卓榮泰也說，總預算的編列一定是在財政紀律的高度要求底下撙節支出，也照顧各種國家產業、民生發展之所需要，會照顧兼顧到各個層面，現在正在編定的過程。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言