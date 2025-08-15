明年總預算空缺用「多重方式」彌補 卓榮泰：還在最後調整

行政院長卓榮泰日前表示，明年度總預算將會用舉債方式因應財劃法的影響。卓榮泰今再被問及明年度總預算案，說編製過程，確實讓他們遭遇到比較大困難，依照新的財劃法會出現很大的財政空缺，要用調整支出結構以及舉債多重的方式來彌補，「目前我們還在做最後調整。」

卓榮泰今率同相關部會首長列席提「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」專案報告，稍早受訪被問題明年度總預算編列以及何時送立院？他說，目前只能跟各位報告，明年度總預算在編製過程當中，「確實讓我們遭遇到比較大的困難」，因為依照新的財劃法會出現很大的財政空缺，這個空缺要用調整支出結構以及舉債多重的方式來彌補。

卓榮泰指出，目前還在做最後調整，因為依照時程，行政院訂定好跟部會所有會議後，要跟賴清德總統報告，目前程序還沒進行到這裡，只能說一定是在財政紀律高度要求下「撙節支出」，也照顧各種產業民生發展的必要、照顧各個層面，現在還在編定過程。

商品推薦