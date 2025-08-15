表態參選新北後換新照想表達什麼？黃國昌本人說了
核三延役公投即將登場，民眾黨主席黃國昌今率領黨公職從新北議會前出發，展開全國大車掃，被問到從新北出發是否與選市長有關，黃國昌直言，沒必要跟2026選舉過度連結，再被問表態參選後換的形象照想表達什麼？黃說唯一表達的意涵就是「以前的照片太舊了，最近有拍照片，用新的照片」。
民眾黨車掃今天從新北議會出發，下午會到土城、樹林，16日到淡水、林口，17日到蘆洲、五股，18日到新莊、板橋，19日到新店、中和、永和，20日到汐止、三重。
媒體提問從新北議會出發，是否與表態參選新北市有關？黃國昌先是笑了再表示，823最重要的是核三公投，希望公民朋友一起決定台灣能源發展的未來與政策，「沒有必要跟2026選舉過度連結」。
黃國昌說，新北是他的責任區，當然選擇從新北市議會出發，象徵的意義就是任何政治人物面對民意時候，都要謙卑，他們會努力跟人民報告，為什麼民眾黨主張核三廠應該延役，也會虛心地聆聽各方不同意見。
最重要的事情，黃國昌強調，大家都要出來投票，這次公投18歲以上年輕人通通都有投票權，年輕的世代一起決定國家的未來，是這次公投案，最重要的意義。
被問到表態參選新北後的形象照想表達什麼，黃國昌說，沒有表達什麼意涵，唯一表達意涵就是「以前的照片太舊了，最近有拍照片，用新的照片」。
