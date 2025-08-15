快訊

國內驚傳首例智慧型盜刷集團 非法APP騙過刷卡機…3周猛刷2000萬

iPhone 17 Pro系列也換殼！手機生產照遭外流 蘋果傳放棄鈦金屬機身

威廉波特少棒／台灣林晉擇連飆132公里火球！多家外媒震驚轉發引熱議

卓揆盼儘速通過特別條例修正案 將用最快速度編定特別預算

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院14日通過強化安全韌性特別條例，其中也包括普發現金，對此在野黨堅持要依照原本的三讀條例編列，目前看來朝野看法不一致，對此，行政院長卓榮泰15日表示，懇切希望立法院朝野各黨團儘速來通過這個修正條例，該草案是在對產業的支持、民生的照顧，以至於國土的韌性，都是目前國家最重要的課題之一。

卓榮泰今日出席「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」專案報告及備詢前接受媒體堵訪時提到，強化韌性條例所有的內容是希望國家跟全體國人一起向前行，所以無論是在對產業的支持、民生的照顧，以至於國土的韌性，都是目前國家最重要的課題之一。一方面有颱風侵襲台灣，一方面也要因應後關稅時代整個國際關貿的新秩序；台灣又需要在整個印太地區上保持可以自我防衛的特別地位；同時，在對民生的照顧上面，也願意來持續加碼。

卓榮泰強調，沒有一個環節可以落後，所以一定要同步向前行，所以我懇切希望，立法院朝野各黨團儘速來通過這個修正條例（《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》修正草案），政院會用最快的速度來編定特別預算，會讓行政院各部會，包括地方政府一起來合作，全力來執行。

此外，對於行政院提878億追加預算案，在野黨也有所質疑。卓榮泰回應，民眾黨委員顯然無法瞭解各地方政府現在的需求。昨天在行政院院會，列席的地方政府首長也一致的希望能夠對地方的補助有所調整，甚至要回復。今（2025）年被刪減的預算，除了讓行政院各部會在執行上都有困難之外，最明顯的就是要行政院自行刪除636億。在衡量各種情況跟條件之後，調整了對地方的補助，也因此也讓地方在執行上，目前也遭受到一些跟以前沒有的一些困難。

卓榮泰說，這些都是地方政府目前急迫的需要，民眾黨的委員顯然無法瞭解，希望他們能夠多多溝通，多聽聽地方的意見。政院也願意在恢復的過程當中，儘速的讓地方在現在遭受到一些執行上有問題的，以及各部會在執行上有問題的一起共同來解決。

卓榮泰 立法院 地方政府

延伸閱讀

罷免公投追加15億預算 黃國昌：卓榮泰你會不會太無能？

盧秀燕院會槓上卓榮泰 彭啓明還原現場：像媽媽在罵兒子、很兇很悍

影／創造聲量？赴政院談預算遭卓榮泰制止 盧秀燕親上火線說明

影／因應疊加關稅 卓榮泰喊話韓國瑜：5900億預算盼盡速通過

相關新聞

風災重建特別條例三讀 600億救災 專款專用不得挪用

為復原丹娜絲颱風、728豪雨致災地區，立法院今三讀通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」，規劃600億經費，...

盧秀燕院會槓上卓榮泰 彭啓明還原現場：像媽媽在罵兒子、很兇很悍

台中市長盧秀燕昨赴行政院會質疑中央片面中止計畫型補助，遭行政院長卓榮泰幾度提醒應依議程討論，還以「別來創造聲量」制止，兩...

二戰結束80周年 賴總統：團結必勝、侵略必敗

今天是二戰太平洋戰場日本投降80周年紀念日，賴清德總統表示，80年前的今天，二戰太平洋戰場在同盟國齊心協力的奮戰下，宣告...

明年總預算空缺用「多重方式」彌補 卓榮泰：還在最後調整

行政院長卓榮泰日前表示，明年度總預算將會用舉債方式因應財劃法的影響。卓榮泰今再被問及明年度總預算案，說編製過程，確實讓他...

表態參選新北後換新照想表達什麼？黃國昌本人說了

核三延役公投即將登場，民眾黨主席黃國昌今率領黨公職從新北議會前出發，展開全國大車掃，被問到從新北出發是否與選市長有關，黃...

直擊嘉義上萬受損光電板仍未清 風災已40天卡關主因是它

嘉義6座滯洪池光電場遭丹娜絲颱風重創，至今已超過40天，業者卻仍未能將受損光電設施全數清除。光電設施的清運為何一直卡關？記者多次走訪現場觀察，有一個關鍵原因，導致光電板仍大量堆置…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。