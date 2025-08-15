卓揆盼儘速通過特別條例修正案 將用最快速度編定特別預算

行政院14日通過強化安全韌性特別條例，其中也包括普發現金，對此在野黨堅持要依照原本的三讀條例編列，目前看來朝野看法不一致，對此，行政院長卓榮泰15日表示，懇切希望立法院朝野各黨團儘速來通過這個修正條例，該草案是在對產業的支持、民生的照顧，以至於國土的韌性，都是目前國家最重要的課題之一。

卓榮泰今日出席「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」專案報告及備詢前接受媒體堵訪時提到，強化韌性條例所有的內容是希望國家跟全體國人一起向前行，所以無論是在對產業的支持、民生的照顧，以至於國土的韌性，都是目前國家最重要的課題之一。一方面有颱風侵襲台灣，一方面也要因應後關稅時代整個國際關貿的新秩序；台灣又需要在整個印太地區上保持可以自我防衛的特別地位；同時，在對民生的照顧上面，也願意來持續加碼。

卓榮泰強調，沒有一個環節可以落後，所以一定要同步向前行，所以我懇切希望，立法院朝野各黨團儘速來通過這個修正條例（《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》修正草案），政院會用最快的速度來編定特別預算，會讓行政院各部會，包括地方政府一起來合作，全力來執行。

此外，對於行政院提878億追加預算案，在野黨也有所質疑。卓榮泰回應，民眾黨委員顯然無法瞭解各地方政府現在的需求。昨天在行政院院會，列席的地方政府首長也一致的希望能夠對地方的補助有所調整，甚至要回復。今（2025）年被刪減的預算，除了讓行政院各部會在執行上都有困難之外，最明顯的就是要行政院自行刪除636億。在衡量各種情況跟條件之後，調整了對地方的補助，也因此也讓地方在執行上，目前也遭受到一些跟以前沒有的一些困難。

卓榮泰說，這些都是地方政府目前急迫的需要，民眾黨的委員顯然無法瞭解，希望他們能夠多多溝通，多聽聽地方的意見。政院也願意在恢復的過程當中，儘速的讓地方在現在遭受到一些執行上有問題的，以及各部會在執行上有問題的一起共同來解決。

商品推薦