罷免公投追加15億預算 黃國昌：卓榮泰你會不會太無能？
行政院會14日拍板通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，其中包括中選會辦理罷免及公投案15.4億元。民眾黨主席黃國昌今天表示，2021年有四大公投，當初行政院長不需要追加預算，現在行政院長卻要追加，「卓榮泰你會不會太無能了？」。
黃國昌說，卓榮泰把過去被立法院刪掉的預算，又想要用特別預算方式來魚目混珠、瞞天過海，他希望卓榮泰回去好好反省，為什麼給你將近3兆預算，結果一天到晚還在哭窮，還在喊沒有錢可以施政，現在已經快要8月底了，政府不是運作的好好的。
黃國昌說，過去這幾個月民進黨鋪天蓋地假訊息、假圖卡，加上特定的綠色媒體推波助瀾，對台灣社會散播假訊息造成恐慌與人民的對立跟衝突，卓榮泰要不要先出來道歉。
黃國昌說，公投不是今年才有，2021年有四大公投，當初的行政院長不需追加預算，現在的行政院長卓榮泰卻要追加預算「卓榮泰你會不會太無能了？」
