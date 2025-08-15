立院三讀風災特別條例 經費預算600億元

因應7月份颱風豪雨災害，立法院會15日三讀通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案。日前黨團協商時，會中達成共識，通過立委林俊憲版本，將行政院原匡列的560億元經費上限，加碼40億元至600億元，並新增台東縣、花蓮縣與苗栗縣。

三讀條文明定，為安全、有效、迅速推動丹娜絲颱風及728豪雨之災後復原重建工作及災民救助，落實專款專用並強化監督，特制定本條例。本條例未規定者，依災害防救法及其他相關法律之規定辦理。但其他法律規定較本條例更有利於災後復原及災民重建者，適用最有利之法律。

三讀條文指出，胎條例所定災區，包括丹娜絲颱風災後及728起連續數日，於台南市、高雄市、嘉義縣（市）及屏東縣等縣（市）發生之豪雨、大豪雨而致災之地區；以及台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、苗栗縣、花蓮縣及台東縣等縣（市）有因此致災之地區，其範圍由行政院公告。

三讀條文表示，該條例所需經費上限為新臺幣600億元，得視情勢變化擬訂相關計畫，分期編列特別預算。所需經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應。總預算及特別預算於該條例施行期間之舉債額度合計數，不得超過該期間總預算及特別預算歲出總額度合計數之15%。

三讀條文規定，為因應各項災區救災及復原重建工作之緊急需要，中央執行機關得報經行政院同意後，於特別預算案未完成法定程序前，先行支付其一部分，並送立法院備查。

時程部分，依該條例編列預算之中央各部會，應於條例施行後2個月內提出災後復原重建計畫。該條例編列預算之中央各部會，應將預算之工作計畫實施內容概述及預計實施進度，按季送立法院備查。

該條例及其特別預算施行期間，自公布日施行至2026年12月31日止。該條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長之。

三讀通過附帶決議，因災害造成之光電設施損毀物，有嚴重污染環境之虞者，主管機關應限期命業者移除，屆期未移除者，得依法處罰。環境污染風險解除前，主管機關得限制業者修復、重建設施。

附帶決議指出，8月楊柳颱風及其帶來之豪雨繼續重創台東等地區，致農林漁牧、公共設施及民生基礎設施均受重大損害，行政院於該特別條例之適用範圍，應一併納入楊柳颱風襲台之災區。

附帶決議也提到，針對因水災致住戶淹水之救助，不受一門牌一戶計算，淹水達50cm以上者，除依水災災害救助種類及標準第7條發放救助外，依本條例每戶發給新台幣2萬元；具低收入戶或中低收入戶資格者，每戶發給新台幣3萬元，行政院承諾遵守本附帶決議。

